Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santiago Cañón-Valencia y Naoko Sonoda. C7

Santiago Cañón-Valencia y Naoko Sonoda tocan el día 28 en el Hotel Santa Catalina

El concierto se enmarca en el II Ciclo de Cámara del recinto de la capital grancanaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:09

Comenta

La música de cámara vuelve a resonar en el marco del Santa Catalina Classics con el II Ciclo de Cámara, que contará con la actuación del aclamado violonchelista Santiago Cañón-Valencia junto a la pianista Naoko Sonoda.

El recital tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en los elegantes salones del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, icono cultural de la capital grancanaria.

Este segundo ciclo consolida la apuesta del festival por los formatos íntimos y de alta calidad, concebidos para disfrutar de la cercanía y la emoción que solo la música de cámara puede ofrecer.

El dúo interpretará un programa cuidadosamente seleccionado que recorrerá algunas de las páginas más brillantes del repertorio para violonchelo y piano, combinando virtuosismo, lirismo y complicidad interpretativa.

Considerado uno de los violonchelistas más destacados de su generación, Santiago Cañón-Valencia ha sido premiado en prestigiosos certámenes como el Concurso Tchaikovsky o el Queen Elisabeth Competition.

Su expresividad y técnica impecable lo han llevado a actuar con orquestas de renombre y en los principales escenarios del mundo.

A su lado estará Naoko Sonoda, pianista japonesa afincada en Alemania, reconocida por su refinamiento interpretativo y su sólida trayectoria en el ámbito de la música de cámara, colaborando con artistas de talla mundial.

El Ciclo de Cámara forma parte de la programación del Santa Catalina Classics, un festival que se ha consolidado como una cita imprescindible del panorama musical español.

Tras el éxito de anteriores recitales con figuras como Pierre-Laurent Aimard o Anna Netrebko, el evento reafirma su compromiso con la excelencia artística y la creación de experiencias únicas para el público.

Las entradas ya están disponibles en santacatalinaclassics.com. El aforo es limitado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  3. 3 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  4. 4 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  5. 5 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  6. 6 Onalia Bueno abre una brecha, que respalda la Fecam, en la nueva ley de vivienda vacacional
  7. 7 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  8. 8 Inmaculada Medina, ante su dimisión por su imputación en el caso Valka: «Esto es lo que debemos hacer los responsables públicos»
  9. 9 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  10. 10 El Gobierno canario autoriza de golpe ocho grados y cuatro másteres de la universidad privada Tech

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Santiago Cañón-Valencia y Naoko Sonoda tocan el día 28 en el Hotel Santa Catalina

Santiago Cañón-Valencia y Naoko Sonoda tocan el día 28 en el Hotel Santa Catalina