Santiago Cañón-Valencia y Naoko Sonoda tocan el día 28 en el Hotel Santa Catalina El concierto se enmarca en el II Ciclo de Cámara del recinto de la capital grancanaria

La música de cámara vuelve a resonar en el marco del Santa Catalina Classics con el II Ciclo de Cámara, que contará con la actuación del aclamado violonchelista Santiago Cañón-Valencia junto a la pianista Naoko Sonoda.

El recital tendrá lugar el próximo 28 de noviembre en los elegantes salones del Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel, icono cultural de la capital grancanaria.

Este segundo ciclo consolida la apuesta del festival por los formatos íntimos y de alta calidad, concebidos para disfrutar de la cercanía y la emoción que solo la música de cámara puede ofrecer.

El dúo interpretará un programa cuidadosamente seleccionado que recorrerá algunas de las páginas más brillantes del repertorio para violonchelo y piano, combinando virtuosismo, lirismo y complicidad interpretativa.

Considerado uno de los violonchelistas más destacados de su generación, Santiago Cañón-Valencia ha sido premiado en prestigiosos certámenes como el Concurso Tchaikovsky o el Queen Elisabeth Competition.

Su expresividad y técnica impecable lo han llevado a actuar con orquestas de renombre y en los principales escenarios del mundo.

A su lado estará Naoko Sonoda, pianista japonesa afincada en Alemania, reconocida por su refinamiento interpretativo y su sólida trayectoria en el ámbito de la música de cámara, colaborando con artistas de talla mundial.

El Ciclo de Cámara forma parte de la programación del Santa Catalina Classics, un festival que se ha consolidado como una cita imprescindible del panorama musical español.

Tras el éxito de anteriores recitales con figuras como Pierre-Laurent Aimard o Anna Netrebko, el evento reafirma su compromiso con la excelencia artística y la creación de experiencias únicas para el público.

Las entradas ya están disponibles en santacatalinaclassics.com. El aforo es limitado.