Santi Arribas publica el tema ‘Sombre Circus’

En su trayectoria musical se incluyen trabajos como productor e ingeniero de mezclas. Sus influencias musicales incluyen guitarristas clásicos como Stevie Ray Vaughan, Robert Johnson y BB King, así como géneros musicales como el blues y la psicodelia.

En este trabajo recurre al sonido ambiental, muy al estilo downtempo (género electrónico con influencias de jazz, bossa nova, dub y reggae).

Para su grabación se ha rodeado de colaboradores estelares: Steve Barney batería, que ha colaborado con Annie Lennox, Jeff Beck y Will Young. El bajo fue grabado por Mark Neary, quien ha colaborado con Noel Gallagher, Adele y Sting, entre otros. Las guitarras, los teclados y la programación han sido grabados por el propio Santi Arribas.

La batería fue grabada en The Beauchamp Studios, en Londres, estudio que pertenecía al recientemente fallecido (e intimo amigo de Arribas) Andy Gill, conocido productor y miembro de la influyente banda post punk Gang Of Four, mientras que el resto del álbum fue grabado y mezclado en el estudio de Arribas, The Mixing Factory, situado en el corazón del oeste de Londres, en Ladbroke Grove.

En la parte vocal figura la norteamericana Nell Bryden, quien ha estado durante mucho tiempo en la lista A de la BBC Radio 2, no sólo como artista, sino también con su propia serie de programas en esta emisora de referencia en todo el territorio británico. Bryden ha trabajado con el legendario productor discográfico David Kershenbaum (Cat Stevens, Duran Duran, Tori Amos) en sus propios discos. Además, cantantes como Cher y Susan Boyle han hecho versiones de sus canciones.

La letra de Sombre Circus habla del actual estado en el que se encuentra el planeta, geopolítica y socialmente, y hace un especial hincapié en el rechazo de los países occidentales a recibir refugiados procedentes de países devastados por las guerras de los últimos años.

En palabras del propio Santi Arribas, «en la estrofa inicial de la canción, la palabra valla se refiere al muro de Trump y de lo que ha estado sucediendo por ejemplo en las fronteras entre México y EE UU o entre Hungría y Serbia, y también de cierta manera al Brexit – a todo lo que representa el cierre de fronteras– mientras que el sargento representa a la clase política, y el diablo a la oligarquía y a las grandes corporaciones».

Para el apartado visual, Arribas admite haber recibido una fuerte influencia de los trabajos del pintor norteamericano Edward Hopper a la hora de crear el videoclip que acompaña la canción; en particular los motivos urbanos de finales de la segunda década del siglo XX.

El álbum de larga duración está programado para salir en unos meses e incluye colaboraciones con un elenco de conocidos músicos británicos, incluidos los miembros de Gang Of Four (con su vocalista John Sterry en el próximo sencillo). Santi Arribas fue galardonado, hace unos años, por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con el Premio al Joven Talento, por su brillante trayectoria internacional.