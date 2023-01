«Saint-Saëns encontró en las Islas Canarias la paz propicia para la composición»

Editado por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural y el Instituto de Desarrollo Cultural, el catálogo de la muestra comisariada por Dionisio Rodríguez se presenta en la mañana de este miércoles, en la Casa de Colón, a las 12.00 horas. Stéphane Leteuré (1971) es profesor agregado de Historia-Geografía y doctor en Musicología. Es investigador asociado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Su trabajo se centra en la dimensión política de la obra y la acción de Camille Saint-Saëns entre 1870 y 1921. Desde entonces, se ha dedicado al estudio de los vínculos entre el compositor y su época a través de temas de historia política, historia cultural, historia de la ciencia y representaciones iconográficas. Stéphane Leteuré es autor de tres libros sobre Saint-Saëns. En los dos últimos artículos de este periódico sobre el compositor francés realizados por Dionisio Rodríguez, aparece como colaborador documental.

-¿Cómo valora las distintas estancias de Camille Saint-Saëns en Gran Canaria, tanto a nivel personal como creativo en la vida de este compositor?

-Después de Argelia y Egipto, las Islas Canarias fueron el territorio no europeo (geográficamente hablando) más visitado por Camille Saint-Saëns. Frecuentó el archipiélago de 1889 a 1909 y lo convirtió en uno de sus destinos favoritos. El compositor gustaba de encontrar la tranquilidad propicia para la composición. Una treintena de obras fueron compuestas parcial o totalmente en las Islas Canarias, lo que convierte a este lugar en tierra de inspiración para el músico.

-¿El proceso de investigación que ha llevado Dionisio Rodríguez y en el que usted ha colaborado de forma puntual ha descubierto circunstancias del paso de Saint-Saëns por la isla que no se conocían hasta ahora?

-Las recientes investigaciones realizadas en relación con Dionisio Rodríguez han sacado a la luz toda la sociabilidad que rodeó a Saint-Saëns en Canarias, es decir, todo el contexto social que rodeó al músico en la isla, incluida su vida privada. La cronología de los viajes de Saint-Saëns ha sido revisada con precisión y eficacia. Algunas fuentes han puesto especialmente de manifiesto las circunstancias del precipitado regreso de Saint-Saëns a Francia en 1898 en el contexto geopolítico de la guerra entre España y Estados Unidos. Una octava visita en julio de 1904, aunque reducida a una escala, se ha añadido a la lista ya conocida por los especialistas.

-¿Qué le ha parecido la exposición de la Casa de Colón y qué cuestiones aborda usted en el texto que figura en el catálogo?

-Aún no he tenido ocasión de visitar la exposición en la Casa de Colón. Lo que he visto de ella a partir de la presentación en Youtube muestra un gran cuidado en la exposición de las fuentes y en el cruce de las del continente europeo con las de Canarias. Estoy deseando verla 'in situ'. En mi texto para el catálogo, examiné las razones de Saint-Saëns para visitar las Canarias, al tiempo que recompuse su lugar entre los numerosos viajes del maestro a Europa y más allá, desde 1852 hasta su muerte en 1921. He analizado muchas fuentes, la mayoría impresas, para evaluar los motivos del músico para pasar tanto tiempo en las «islas de la salud». He aprovechado este artículo para recordar el interés de Saint-Saëns por las ciencias de la vida, a partir de su observación de una colonia de hormigas que había llegado a mordisquear sus galletas, ¡incluso en el armario de su habitación de hotel! Como ocurre a menudo con Saint-Saëns, sus impresiones científicas, en este caso etológicas, dieron lugar a artículos en la prensa francesa.

-¿Qué aspectos destaca de la extensa producción de Camille Saint-Saëns en todos los géneros en Gran Canaria?

-Constato, a partir de la vasta producción de Saint-Saëns en relación con las Islas Canarias, que pudo encontrar aquí la paz propicia para la composición. Hay que distinguir entre las obras compuestas (parcial o totalmente) 'in situ', sin ningún vínculo real con la identidad y el ambiente locales, y las que se inspiran totalmente en ellos. Recuerdo especialmente el motivo de las campanas de la catedral de Las Palmas, que inspiró una bellísima pieza para piano, 'Las campanas de Las Palmas', el 4º de los 'Seis estudios para piano' (opus 111) compuestos en 1899. Esta página, que algunos calificarían de «pre-debussiana» o «impresionista», goza hoy en día del favor de grandes pianistas que la graban en disco, como Bertrand Chamayou. Por mi parte, veo algo muy conmovedor en esto. Estoy deseando escuchar ese repique de campanas, cuyo potencial poético percibieron los oídos de Saint-Saëns hace 134 años. Prefiero esta obra al 'Valse canariote', más acorde con las exigencias mundanas que el compositor tuvo que satisfacer en sus visitas. 'Les Cloches de Las Palmas' me parece una conmovedora postal sonora que traigo de recuerdo y que espero, a mi modesta manera, llevarme conmigo.

-¿Considera que la definición que más se ajusta a Camille Saint-Saëns es la de un hombre del renacimiento, por sus conocimientos en distintas disciplinas, incluida la astronomía?

-Saint-Saëns era un 'hombre honesto' de su época, lo que le equipara a un intelectual del Renacimiento. Pero su cultura enciclopédica, musical o no, le asimila sobre todo a un hombre del siglo XVIII. Su ateísmo, su amplia cultura, su racionalismo y su gusto por la modernidad hacen de él un heredero de la Ilustración. Sin embargo, no olvidemos que Saint-Saëns fue ante todo un hombre de su tiempo. Al siglo XIX le gustaba más que nunca hacer avanzar el conocimiento en nombre de la ciencia: por ejemplo, Saint-Saëns adoptó la teoría de la evolución y se sumergió en numerosas cuestiones científicas propias del frenesí intelectual de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Saint-Saëns creía en el progreso aunque subrayaba sus inconvenientes. Este gusto por la modernidad y las cosas de su tiempo le llevó también a mirar al pasado, en particular al pasado musical, que le gustaba explorar como arqueólogo musical. ¿No es acaso el siglo XIX apodado por los historiadores «el siglo de la Historia»?

-¿En qué consisten las actividades de la Societé Camille Saint-Saëns de París, de la que usted forma parte?

-La Sociedad Camille Saint-Saëns ayuda al redescubrimiento de la importancia de Saint-Saëns. Su objetivo es reunir a la comunidad de investigadores y melómanos en torno a una publicación ('Cahiers Saint-Saëns') en la que se publican textos raros o incluso inéditos. La sociedad permite la publicación de artículos de investigación que dan testimonio de la necesidad de redescubrir a ese 'ilustre desconocido' que es Saint-Saëns y al que el siglo XX ha dado la espalda. Esta rehabilitación no sólo pretende rendir homenaje al autor del 'Carnaval de los animales', sino sobre todo mejorar nuestro conocimiento musical, biográfico e histórico del compositor. Queda todo por hacer sobre él. Desde los trabajos de Yves Gérard, Sabina Teller-Ratner, Michael Stegemann y Marie-Gabrielle Soret, estamos reevaluando el lugar de Saint-Saëns en la historia de la música francesa y mundial. La Societé Camille Saint-Saëns tiene la ambición de apoyar el redescubrimiento de Saint-Saëns por aquellos que renuevan la investigación.

-¿Considera que las estancias en Gran Canaria del compositor fueron suficientemente importantes como para que se abra un espacio fijo en la isla para poner en valor su figura?

-Tanto Saint-Saëns como las Islas Canarias merecen un lugar especial en Gran Canaria, de la que fue 'hijo adoptivo'. La estatua que le rinde homenaje demuestra que la memoria del compositor permanece y que está anclada en el espacio público, a la vista de todos, al aire libre. Creo que sería prudente permitir a Saint-Saëns disponer esta vez de un interior, dejarle entrar en un lugar de memoria ligado a la música, capaz de mantener vivo su recuerdo y quizás de hacer sonar algunas notas de su música...