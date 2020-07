Saint Saëns. Dirección Postal (II)

Invierno de 1893/94. Como en la ocasión anterior la entrada y primera parada en la España deseada, la realiza Camille Saint Saëns (1835-1921) por Andalucía; concretamente por el puerto de Málaga, ciudad muy de su gusto, en las últimas semanas del mes de diciembre de 1893. Saint Saëns [SS] arriba enfermo y perjudicado por sus dolencias y no se entretiene demasiado en tierras andaluzas, buscando salir de Cádiz rápidamente para Las Palmas, donde piensa descansar y reponerse, y a donde llega el primer día del año de 1894. La reputada especialista francesa Marie Gabrielle Soret, en su Saint Saëns Voyageur (SS Viajero) nos da nuevamente algunas claves de la consideración que

sus maltrechos pulmones han tenido en sus viajes y en sus inviernos: «La primera consideración que adelanta Saint Saëns para justificar sus largas ausencias es una razón de salud. Los viajes son para el casi una condición necesaria de sobrevivir. Él es en efecto un tísico desde la infancia, enfermedad heredada de su padre, muerto tres meses después del nacimiento de su único hijo».

Contrariamente a lo que hizo en su primera estancia en Las Palmas, trata don Camilo de obtener en esta ocasión un alojamiento en alquiler que le garantice la tranquilidad. Lo consigue a través de los propietarios del Hotel París, pues es en dicho hotel donde va a acomodar unas estancias en forma de apartamento e instaurar su estafeta para el correo. En la primera semana de enero ya ha conseguido su propósito, y le escribe feliz a Louis Gallet (1835-1898), su íntimo amigo y letrista predilecto, describiéndole su situación, la buena temperatura y las quejas de los paisanos por el duro» invierno.

«Encontré en una casa no muy elegante, un alojamiento encantador; una sala de estar con vistas a un paseo, dos habitaciones grandes, con disfrute de una terraza; he tomado un muchacho del país para que me sirva. He comprado muebles, y embellecido mi prisión, estoy perfectamente bien. Es realmente el país para pasar el invierno. Hoy 8 de enero, he anotado 21 grados centígrados; en estos días últimos, la gente del país se quejaba de la temperatura, y de no haber visto durante mucho tiempo un invierno tan riguroso. [...] ¡Durante este tiempo tan riguroso, dormí con la ventana abierta! [...] Ha habido por tanto gripes fuertes en los últimos tiempos, porque los lugareños se obstinan en salir por la noche sin cubrirse un poco más de lo ordinario. Es su culpa, no del clima».

Saint Saëns en sus periplos por el mundo, suele ir acompañado algunas veces de un vallet,un ayuda de cámara que le asiste con el equipaje y la organización de su correspondencia y gestiones, en el más puro estilo de los viajeros pudientes de la época. En este su segundo viaje a Canarias sigue viajando solo, pero toma un ayudante local como expresa en su carta al amigo; dándose a su afición pictórica, recorriendo los alrededores de la ciudad y subiendo a los riscos que la rodean. «Ayer hice una primera caminata seria, acompañada por mi esclavo, que llevaba un álbum de gran tamaño. Armado con un lápiz amenazador, subí por un camino desprovistos de cualquier sombra, como son todos aquí, y tuve el placer de sudar la gota gorda. Cuando llegué a la cima del camino, encontré el punto de vista (la perspectiva), pero demasiado tarde. Volveré en auto, y así comenzarán los grandes trabajos artísticos [...]».

Le sigue contando sus impresiones a Gallet desde su alojamiento, es un fiel y querido amigo, conocedor de sus sensibilidades y al que puede hacer alguna confidencia mientras escribe frente a su ventana. «[...] Qué no te pueda yo enviar la hermosa palmera, de la particular especie del país, con sus inmensos abanicos, que se asemeja a largas plumas verdes, que se balancean delante de mi ventana. Noto con horror que aquí estoy a 10 de enero, que un tercio del mes se ha terminado, y que este tiempo de existencia paradisiaca correrá como un torrente y pronto desaparecerá como un sueño. Deberíamos poder alargar los tiempos felices y acortar los otros; es exactamente lo contrario de lo que ha sucedido.

Las muchas cartas de Louis Gallet dirigidas a SS durante su estancia en Las Palmas en 1894 llevan todas, con las variantes que señalo, la siguiente dirección: «Señ. ó Sñor. (Monsieur) Don Camilo (Camille) Saint-Saëns. Hòtel París Las Palmas. Gran Canaria. Espagne».

El Hotel París estaba situado en la entonces conocida como calle de Santa Clara, luego del Doctor Domingo Déniz; en paralelo a la Alameda que ocupaba el antiguo solar del convento de ese nombre, y que se llamó primero Alameda de Santa Clara y luego de Colón. Es sin duda, el entonces paseo ajardinado que cita Saint Saëns en sus cartas y que puede divisar desde su ventana.

Es muy probable que los dueños del establecimiento le cedieran una pequeña suite o le consiguieran y gestionaran una casa anexa. En carta a su amigo y editor Durand también de enero de ese año, refleja su estado de ánimo y le hace bromas por haber comprado papel de música. «Sí, prefiero estar aquí, ignorante de todo lo que pasa, calentándome al sol de África y garabateando dibujos y acuarelas. He por tanto comprado papel de música, ¡no somos perfectos! [...]»

Con la intención de reflejar como transcurría la vida del compositor durante esta visita, queremos traer a colación por su interés, fragmentos del relato que el intelectual franco-argentino Paul Groussac (1848-1929), hace en el capítulo dedicado a Saint Saëns de su libro Paradojas sobre música. Tiene referencias explícitas a una inesperada escala suya en Las Palmas de Gran Canaria (camino de Argentina), que coincide con esta estancia de Saint Saëns en el mismo hotel de la ciudad. Destaca en el relato, la libre circulación de don Camilo por las calles sin ser molestado ni casi conocido; como le había adelantado al compositor el maestro Bernardino Valle (1849-1928) en su premonitoria carta de agosto de 1890.

«[...] Aunque ahora ya le conocemos si viene por acá, no tema V. que nadie le quite su libertad ni le moleste (ni aún para llevarle la invitación del Municipio, como la de aquel día que tanto le contrarió a V. y que tanto me pesó a mí)».

Una vez pasado el affaire periodístico y mediático que envenenó el final de su anterior estancia, Saint Saëns pasea por la ciudad sin problemas y con absoluta autonomía, siendo de nuevo casi un turista más para la mayoría de la población, a pesar de ser conocida su presencia y sus principales relaciones y movimientos locales. «[...] Al otro día, desde los balcones de un hotel situado en la Alameda, vi pasar una procesión, cuya tristeza litúrgica se mutaba en alegre pintoresquismo lleno de sol; y, detrás de las autoridades con su gravedad oficial, de los religiosos que cantaban sus salmodias, de las mujeres con mantillas negras, advertí un hombre pequeño, un poco encorvado, de barba canosa, muy sencillamente vestido y que, bajo un sombrero de fieltro, miraba el cortejo con ojos vivos e inteligentes, que parecían divertirse enormemente. Se detenía un instante para mirar un balcón y volvía a ponerse en marcha empujado por los codos vecinos. ¿Adónde había visto yo esa cabeza enérgica y fina? Ya estaba lejos cuando pude preguntarle a un francés del hotel, antiguo colono de Buenos Aires que pasaba el invierno en Canarias con su familia, arremetiendo contra la sociedad de la isla.

–«Nadie, señor; no hay un francés presentable. ¡No hay nadie!. [...] Esa noche, como el teatro hacía descanso, [...]volví a bajar hacia el muelle desierto, para ver la puesta del sol en el mar. Me volví a encontrar con mi viejecito de la Alameda, siempre solo: parecía maravillado por el espectáculo, bebía el aire (en español en el original) puro con delicia

en esa luz púrpura del poniente, y silbaba por instantes,sin desentonar, según me pareció.

Pero ¿Donde había visto yo esa cabeza?... Estaba a cuatro pasos, siempre absorto. [...] A media voz esbocé un: –«A beautiful sunset...! (¡Una bella puesta de sol!, en inglés) Hizo un gesto con la cabeza y murmuró cortésmente: –«Très beau!. (¡Muy bella!, en francés) Y después de un breve saludo, se alejó rumbo a la ciudad. [...] Frente al hotel de la Alameda,

saludó evasivamente a mi francés de Buenos Aires, que estaba en la entrada. Ya era tarde, nos iríamos esa misma noche y había un auto esperando para llevarme al embarcadero de la Luz. Me despedí de aquel tipo, cuando me preguntó, señalando al hombre que acababa de entrar:

– ¿Se vieron en el muelle?

¡Qué personaje! ¿no?

– ¿Quién era?

– Me lo dijeron: un músico...

El Sr. Saint-Saëns... En fin, adiós,

¡buen viaje!...

Le di la espalda, indignado, furioso por su tontería, que me había privado de ver de cerca a uno de los tres o cuatro grandes artistas vivos: ¡con toda seguridad, el más serio, el menos comicastro de todos, aquel que nunca consintió en rebajar su ideal de estilo y de belleza para adular los gustos vulgares de la multitud! [...]».

Esta segunda visita de Saint Saëns a las islas le tuvo que resultar al compositor enormemente placentera, mitigando sus males al punto de hacerle renacer en su actividad. Realizó viajes intrépidos para aquellos tiempos dentro y fuera de la isla, y no olvidó su faceta creativa en todo orden, tanto intelectual como musical; aunque en esta ocasión compuso poco, una obra para dos pianos y un par de canciones. La obligada estancia epílogo del mes de abril por mor de diversas circunstancias de salud, meteorológicas y de comunicaciones, las supo aprovechar con humor y espontaneidad.

En definitiva, será para él un invierno inolvidable del que guardará constancia con numerosos trabajos académicos, artículos de prensa, poéticos y pictóricos; amén de recuerdos y fotografías de sus estancias y viajes canarios. Entre el legado de esta visita a Gran Canaria, quedó algún manuscrito musical de su mano; se trata en primer lugar de una pequeña obra musical* escrita aparentemente para piano, que figura como autógrafo suyo en el Libro de Firmas del doctor Chil y Naranjo (1831-1901) de El Museo Canario, y de un pasodoble para su buen amigo el maestro Santiago Tejera (1852-1936), que esperamos aún poder localizar.

(*) Existe versión para piano y para cuarteto de cuerda (+Cbajo ad libitum) realizada por el autor a disposición de los usuarios en El Museo Canario.