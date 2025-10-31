Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Rozalén, Marwan y otros artistas unen sus voces para defender Gaza

Una canción publicada este jueves anticipa un documental candidato a los premios Goya

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:16

Comenta

Artistas como Rozalén, Marwan o El Chojín han unido sus voces y esfuerzos en 'Todos somos Gaza', una canción publicada este jueves como altavoz por la situación en esta parte del territorio palestino ante «el peor crimen del siglo XXI».

El corte, ya disponible en plataformas digitales y candidato a los premios Goya, anticipa el documental del mismo título que ha dirigido Hernán Zin, con su estreno pendiente para diciembre y que sigue durante dos años a varios niños palestinos. El documental está coproducido por Videoreport Canarias, empresa participada por Informaciones Canarias, SA, editora de CANARIAS7.

«Esta maravillosa canción, que estremece, que habla claro y alienta al activismo, es lo que nos hace falta para sumar fuerzas y luchar para que para que pare la barbarie. Lo que pasa en Gaza nos afecta a todos. Nosotros podemos ser los próximos en ser pisoteados por el poder», ha explicado Zin, creador de la idea original del tema, en declaraciones recogidas por su oficina de prensa.

Compuesta por Carlos M. Jara y con la producción de Soma, otros artistas musicales que han participado en su grabación han sido Porta y Ambkor, mientras que los actores Pepe Viyuela, Gorka Otxoa, Nerea Barros y Cecilia Gessa aparcen en videoclip.

Las duras imágenes relacionadas con la guerra han activado los filtros de la plataforma de Youtube, que pide al usuario confirmar su mayoría de edad antes de la reproducción.

