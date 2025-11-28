Rodrigo Leão: «En estos tiempos difíciles, debemos subir a la montaña y buscar la belleza» El músico portugués presenta en directo este sábado 29 de noviembre, en el Auditorio de Tenerife, su álbum 'O Rapaz da Montanha'

Victoriano Suárez Álamo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 23:53 Comenta Compartir

Rodrigo Leão (Lisboa, 1964) visita por primera vez el archipiélago. En concreto, el Auditorio de Tenerife Adán Martín, donde presentará en directo, en la Sala de Cámara, este sábado 29 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, su último trabajo discográfico, 'O Rapaz da Montanha' (El chico de la montaña, sería su traducción literal al castellano).

Quien se dio a conocer en España hace más de cuatro décadas con el grupo Madredeus, reconoce que se estrenará en directo en las islas con su álbum «más portugués» hasta la fecha.

«El disco ha partido de una idea que surgió hace tres años atrás, estaba con mi mujer e hicimos una música para la segunda canción del disco, 'Cadeira Preta'. Nunca me había pasado que al día siguiente tenía en mi cabeza la idea completa para hacer un disco partiendo de esa música. Estaba editando en ese momento el disco 'Piano para Piano' con una de mis hijas y tuve que esperar un par de años para poder concretarlo todo», explica Rodrigo Leão por teléfono, desde su casa en Lisboa, en un castellano más que aceptable.

Reconoce que nunca ha estado especialmente ligado a la política, aunque no duda en definirse como «un hombre de izquierdas». El lanzamiento de 'O Rapaz da Montanha' el año pasado coincidió con las celebraciones del 50 aniversario de la revolución de los claveles, que acabó con la dictadura en su país natal. «Algo ha pasado para que, sin quererlo, ese espíritu esté en el disco. Gran parte de las letras de mi mujer, Ana Carolina, y muestran en alguna medida el sufrimiento para lograr la libertad», asegura.

Subraya que se ha quedado muy «contento» del resultado final del álbum. «Es diferente de los últimos que he hecho. Es lo más portugués que he compuesto. En el disco también canto, al igual que otros músicos y mis hijos. En los conciertos cantamos todos los músicos que tocamos. Es menos minimalista que mis otros disco y menos instrumental. Utilizo percusiones tradicionales portuguesas y arreglos para cinco, seis y siete voces. En los conciertos todos los músicos cantamos en directo», avanza quien lo estrenó en directo en España, la pasada primavera, en Madrid. «El público conectó muy bien», recuerda.

«El disco tiene mucha influencia de la música portuguesa de los años 70, de compositores como Fausto, Zeca Afonsoo o José Mário Branco, entre otros, a los que admiro muchísimo y que marcaron mi adolescencia, cuando yo tenía 18 o 19 años. No ha sido un disco muy pensado, las canciones fueron surgiendo de forma muy intuitiva», apunta sobre un trabajo discográfico que ha coproducido con João Eleutério y Pedro Oliveira.

El disco es luminoso. Tiene pasajes nostálgicos y más dramáticos, pero Joao Leão reconoce que se trata de un viaje sonoro esperanzador. «A pesar de estos momentos muy difíciles que vivimos, creo que debemos hacer como la metáfora que inspira todo el disco, subir al pico de la montaña y mirar para abajo. En tiempos muy malos debemos encontrar alguna poesía, belleza, música, cine o arte que nos ayude a salir adelante», señala.

Muy cinematográfico

Quien escuche 'O Rapaz da Montanha' tendrá la sensación de estar viendo una película, si permite que su imaginación se deje llevar por las melodías y las letras de las distintas canciones del álbum . «Casi todos mis trabajos editados tienen una influencia cinematográfica. En este caso sería una influencia más portuguesa de esperanza y sueño, también de alegrías y tristezas. Es como una historia que no ha sido pensado para que fuera así, pero que al final se desarrolla con un principio y un fin sobre lo que somos, sobre el ser humano», confiesa.

En el Auditorio de Tenerife tocará junto a Ana Vieira (voz), Viviena Tupikova (violín), Bruno Silva (viola), Carlos Tony Gomes (violonchelo), João Eleuterio (guitarras, teclados y otros instrumentos), Celina da Piedade (acordeón) y Frederico Gracias (batería). «Tocamos y cantamos casi todo el disco, menos un par de temas. El espectáculo tiene una gran unidad. Incluiremos algunos temas anteriores míos, como 'Pasión', que es de los más conocidos y que cantamos en castellano», desvela.