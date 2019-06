«Refrescamos la raíz de Ketama»

Antonio, Josemi y Juan Carmona se presentan hoy, a partir de las 22.30 horas, en la playa de Las Canteras, dentro de las Fiestas Fundacionales de la capital grancanaria, para demostrar en un concierto gratuito el estado de forma del grupo tras su reciente reunificación.

«No hemos cambiado mucho. Josemi y Juan siguen siendo los mismos musicazos que dejé cuando se separó el grupo. Juan es la parte más ortodoxa, mientras que Josemi, que también respeta la tradición, es más abierto al jazz y a otros estilos. Es más versátil. Somos los mismos de siempre, pero con algunas canas más en el pelo. Tenemos las mismas ganas de siempre. Muchas ganas de divertirnos. Cuando entramos al estudio, nos meábamos de la risa contando tonterías. Fue muy ameno», explica Antonio Carmona, entre risas, por teléfono.

Ketama regresa pero no viene sin nada bajo el brazo. Para esta nueva etapa el grupo apostó por una reedición de uno de sus álbumes más emblemáticos, titulado De akí a Ketama.

«Los temas de ese álbum no pueden cambiarse mucho. No podíamos hacer una producción muy distinta. La gente los tiene en la mente desde hace muchos años de una forma muy concreta. No queríamos cambiarlos mucho. El tema de Jorge Drexler [Antonio Carmona alude a Vente pá Madrid] lo llevamos a un terreno más brasileño. Lo que hemos hecho es refrescar la raíz de Ketama y ponerla al servicio de los tiempos actuales», subraya el cantante del grupo.

Tamizado bajo el prisma contemporáneo se presenta también la canción Loko de amor, compuesta por Pablo Cebrián. «Es un tema muy bonito y nos apetecía a todos volver a hacerlo. Con él nos despedimos hace 14 años mediante un dueto. Lo hemos enfocado hacia la época actual», explica desde Madrid.

También rinden tributo a dos desaparecidos, Antonio Vega con Ángel caído, compuesto por él, y a Antonio Flores, con el que Venta pá Madrid se convirtió en un éxito mayúsculo. «Se les echa tanto de menos... Nos hemos pasado tanto tiempo escuchando su música, además de la amistad que teníamos. Lo que sucedió en el 95 fue un regalo. ¡Contar con esos pedazos de músicos y amigos! Fue curioso, porque Antonio Vega nos decía entre risas que mucha gente le preguntaba qué hacía tocando temas de Ketama, cuando la canción era suya», rememora.

Reconoce que este retorno ha sido tanto por una necesidad musical como vital. «Tendemos a unirnos. Somos Habichuela, músicos y tenemos la misma sangre. Lo que me pasó [alude a unos problemas de salud que le llevaron a estar hospitalizado el año pasado] fue un punto para pensar. Cuando venían a verme al hospital no dejábamos de decir las ganas que teníamos de volver a tocar. Fue un subidón», recuerda con orgullo.

Este regreso siguió unas pautas que Antonio Carmona tiene grabadas a fuego en su manera de trabajar. «En noviembre del año pasado nos metimos a grabar. Las cosas se tienen que hacer así. Primero hay que hacer algo nuevo en el estudio. Allí analizamos lo que nos ha pasado musicalmente durante esos 14 años. Creo que lo hemos hecho bien», dice.

Reconoce que esa concepción del oficio ha cambiado. «Ahora hay una forma distinta de entender la música. No es una cuestión de nostalgia, es que se funciona de otra manera. La SGAE ahora está en crisis, como las discográficas. Cuando antes hacías un disco, de la SGAE te venía un dinerito que te permitía parar durante un año, para hacer un nuevo álbum bien hecho. Entiendo que un disco es algo para toda la vida, por lo que requiere al menos de un año de parón. La música cuesta mucho hacerla. Son muchas horas. Ahora dura poco, es como el instragram», comenta.

En julio del pasado año, dentro del Temudas Fest, Antonio Carmona presentó, en directo, en la plaza de Santa Ana, su álbum Obras son amores.

«Fue de los mejores conciertos de aquella gira. Cuando nos bajamos del escenario lo comentamos. Se generó una energía muy bonita, entre el público y entre nosotros sobre el escenario. Hubo sinergias. Es que tocar en Canarias es como hacerlo en Andalucía. Es una tierra calentita, calentita... Estoy deseando que llegue la hora del concierto», manifiesta.

Con la playa de Las Canteras como telón de fondo, Antonio Carmona avanza que Ketama abordará el repertorio previsto durante la nueva gira, denominada No estamos locos, al que igual se suma «una rumbita mía con la guitarra», desvela.

Considera «un orgullo» que en estos conciertos se den cita varias generaciones. «Es emocionante ver a niños con sus padres cantanto No estamos locos en nuestros conciertos actuales. Es fantástico ver lo que hemos dejado...», apunta.