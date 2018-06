Refree: «Se me desborda la música, no caben fronteras»

En la sala de cámara del auditorio Alfredo Kraus, Refree tendrá un encuentro a corta distancia con el público, acompañado de tres guitarras -Ramírez, Telecaster y Gibson-. «Presentaré las piezas instrumentales que he compuesto en los últimos meses y que forman parte de la colección de discos de diez pulgadas Jai Alai. Tendrá una parte de improvisación y algunas canciones», comenta el intérprete cuyo concierto intercalará «la guitarra flamenca desnuda y paisajística con momentos muy eléctricos con pedales y texturas, no extremas, pero sí muy densas», abunda el artista que también tendrá ocasión de tocar algunos de Jai Alai vol.02, incluidos en la banda sonora de la película Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta. «Es la continuación de La leyenda del tiempo, una película que hizo hace 15 años en San Fernando de Cádiz con unos niños. Ahora, aquellos chicos son los protagonistas de Entre dos aguas». Estas canciones han sido compuestas a partir de voces grabadas en la calle. «La manera de componer ha sido la contraria a la habitual. Cogí las voces y les puse la guitarra encima. Me adapté a su tonalidad», relata sobre el proceso.

Sin embargo, los elementos electrónicos que situaron a Refree entre los artistas más destacados de la última edición del Sónar no abundarán en este concierto. «Fue un encargo por el 25 aniversario del festival. Me pidieron que hiciera un concierto estrictamente electrónico y lo hice para esta edición. Estoy contento con el resultado y a partir de febrero lo voy a tocar. En el Sónar hice una cosa, en Canarias, otra. Siempre la pregunta es: ¿qué piensa hacer este hombre?», comenta risueño el artista implicado en otro de los proyectos más aplaudidos de la última edición del festival barcelonés, el de la renovadora del flamenco Rosalía, cuyo último álbum, Los Ángeles, fue producido por él. «Fue un disco hecho a fuego lento. Nos presentó un periodista y amigo que pensó que teníamos que trabajar juntos», dice Fernández sobre este encuentro artístico que cristalizó en un disco grabado al golpito durante dos años. «Buscábamos una visión del flamenco antiguo muy personal, era complicado encontrar un lenguaje propio», afirma sobre este trabajo que ha disgustado a algunos puristas. «Cuanto más mayor me hago, más me cuesta entender las fronteras de los géneros. La música se me desborda más allá de las fronteras», dice el músico que confiesa que le gustan cosas concretas dentro de cierto estilo.

Sin buscarlo, Refree se ha especializado en el flamenco; primero, produciendo discos para Kiko Veneno y Rocío Márquez, y luego con Rosalía y El niño de Elche. También ha producido a Silvia Pérez Cruz, Cheikh Lô y Lee Ranaldo, guitarrista de Sonic Youth. «Es una persona fundamental en la historia de la guitarra en los últimos 40 años. Yo era muy fan. Fue un honor», cuenta el productor, feliz por haber trabajado con sus artistas favoritos aportándoles cierta visión estética ligada a la búsqueda de la emoción y lo esencial.