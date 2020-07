Recta final en el concurso para la gerencia de la OFGC

El pasado día 1 de julio se cerró el plazo de admisión de candidatos para el concurso público que designará al máximo responsable económico de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. El pasado 17 de marzo, la Comisión Ejecutiva publicó la suspensión de los plazos previstos para el concurso, debido a la lucha contra la pandemia de la Covid-19. En el perfil del contratante de la web de la OFGC se publicó el pasado 11 de junio que se reabría ese plazo de recepción de candidaturas hasta el 1 de julio.

Tal y como se explica en las bases del concurso, cuya publicación acordó la Comisión Ejecutiva el pasado 16 de enero, «dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación del plazo de presentación de instancias, se publicará en el perfil del contratante de La Fundación la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, señalándose un plazo de tres días hábiles para la subsanación de errores. A los dos días hábiles siguientes a este último plazo, se publicará en el perfil del contratante de La Fundación la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos».

La selección cuenta con dos fases. En una primera, se desarrollará «un concurso de méritos, unas pruebas psicotécnicas y una vídeo-entrevista». Corre a cargo de la consultora externa en recursos humanos Dream Team Executive Search. La siguiente fase consiste en una entrevista presencial, de 15 minutos de duración, en la que los cinco mejores candidatos expondrán y defenderán su proyecto de gerencia para la OFGC.

De la suma de los puntos acumulados en las dos fases se definirá al ganador, cuyo nombre se propondrá a la Comisión Ejecutiva de la Fundación. «El órgano de selección será nombrado por la Presidencia de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Estará formado por cuatro miembros: el presidente, o en quien delegue, el secretario, y dos asesores externos que estime conveniente a fin de proceder a la evaluación de méritos y a las entrevistas finales, cada uno de los cuales tendrá un voto, siendo de calidad el del presidente del órgano», se explica en las bases donde se subraya que podrá asistir a la reunión final un miembro del comité de Empresa de la OFGC, que no tendrá ni voz ni voto.

La presidenta de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria es Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo, entidad propietaria de esta formación musical.

Preguntado por este periódico, Karel Mark Chichon dice no se ha contado con él para este proceso de selección. «Lo importante no es tener un gerente sí o sí. Lo que importa es que maneje los números y que deje al director artístico hacer lo suyo. Históricamente, eso no ha ocurrido en esta orquesta», apunta el director titular y artístico de la OFGC.