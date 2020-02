Rauw Alejandro deslumbra en su gira española

Este tour, producido por la compañía canaria DN7 Booking en unión con la empresa boricua Mr&Mrs Entertainment, fue una de las sensaciones de este comienzo de año en el que Rauw Alejandro demostró todo su talento con temas como ‘Una Noche’, en el que canta junto a una de las leyendas de este género como es Wisin, ‘Que Le Dé’ con Nicky Jam, ‘El Efecto’ junto a Chencho Corleone o ‘Fantasías’ con Farruko.

Rauw Alejandro, que nació hace 26 años en Puerto Rico, representa a la perfección a la nueva generación del reggaetón que viene cargada de nuevos ritmos y que está revolucionando el panorama musical en nuestro planeta. Con esta propuesta vanguardista se presentó en España en una primera gira en la que dio doce conciertos en once fechas, llenando todos los recintos. “Llevo muchos años luchando por llegar a los oídos de un público exigente y en un mundo en donde las canciones van y vienen a toda velocidad”, por lo que este éxito le ha llegado demostrando “que todo este sacrificio mereció la pena”, afirmó el boricua.

Fueron doce conciertos en los que “incluso mucha gente se quedó fuera porque llenaba los recintos”, declaró el responsable de DN7 Music, el grancanario David Navarro, que adelantó la presencia de Rauw Alejandro el próximo mes de julio nuevamente en nuestro país con “una segunda parte de la gira española que lo llevará a muchas ciudades peninsulares y, como no, también a Canarias”, manifestó.

Además, aparte de los conciertos, esta primera presencia del puertorriqueño en nuestro país le sirvió para dar a conocer su música, que ha cosechado importantes críticas positivas que lo encumbraron como la “nueva estrella del género” a nivel internacional. Incluso y sin ir más lejos, su música y conciertos fue posteado por la española Rosalía, a la que une con Rauw Alejandro una admiración profesional mutua.



El nombre de Rauw Alejandro es uno de los más mencionados a la hora de hablar de la llamada "generación nueva" de la música urbana latina. Una que cuenta con Sech, Jhay Cortez, Cazzu, Lunay, Mike Towers, entre los más destacados. Nuevas caras que tratan de mantener y hacer mucho más perdurable en el tiempo la relevancia y el dominio que la música latina está teniendo en las carteleras de pop mundial. El puertorriqueño se siente parte importante de esta nueva camada: "Sí siento estar entre el top 10. Como dicen por ahí, 'de los nuevos'. El público es el que te califica y te da ese nombre. Yo lo que hago es música, y trabajar y trabajar y trabajar; luego ni estoy entendiendo lo que está pasando a mi alrededor y, cuando empiezas a escuchar esas noticias, te llena de motivación y alegría que te estén dando ese reconocimiento. Y la gente, bueno, te da esa posición. Yo pienso que la posición te la da el público. Y he podido estar entre esas caras del nuevo género", comenta.

Rauw Alejandro está en un momento bastante seguro de su carrera. Habla con propiedad y personalidad sobre su propuesta, sabiendo que está a la altura de las mejores del planeta. "Hoy hay mucha música, hay muchos cantantes, pues ahí la tecnología les ayuda a ti y a cualquiera a tirar música pa’ arriba y abajo; hay mucha demanda, pues. Eso hace complicado relucir si lo que propones no tiene mérito. Pero yo, dentro de mi arte, soy una persona segura de sí misma y sé que mi arte es bueno, tiene personalidad. Siento que tengo el calibre para pararme frente a muchos artistas del género latino. No tengo traumas. Sé que si hago bien mi trabajo el mundo me va a conocer, no importa si hay miles de artistas allá afuera".