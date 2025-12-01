Raphael anuncia su único concierto en las Islas Canarias dentro de la gira 'Raphaelísimo' Esta actuación exclusiva forma parte del prestigioso ciclo «Legends Live» y será la única oportunidad para el público canario de disfrutar del eterno Divo de Linares en directo durante esta gira

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

La leyenda indiscutible de la música en español, Raphael, confirma una cita muy especial dentro de su espectacular gira Raphaelísimo: un único concierto en todas las Islas Canarias, que tendrá lugar el 7 de diciembre de 2026 en el Gran Canaria Arena. Será la única oportunidad para el público canario de disfrutar en directo durante esta gira.

Raphaelísimo es un espectáculo superlativo que celebra más de seis décadas de carrera, reuniendo clásicos inmortales como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo, junto a las canciones de su aclamado nuevo álbum Ayer… aún, un homenaje exquisito a la chanson française y a figuras como Edith Piaf o Charles Aznavour.

Más que un concierto, Raphaelísimo es un viaje emocional que evidencia la autenticidad, la fuerza interpretativa y la vigencia artística de Raphael, capaz de emocionar a públicos de todas las generaciones y estilos. Su magnetismo y su legado musical lo sitúan como uno de los grandes iconos de nuestra cultura.

El concierto, que se celebrará el 7 de diciembre de 2026 en el Gran Canaria Arena, está organizado por New Event en colaboración con Legends Live, y promete ser una noche inolvidable con la energía, la elegancia y la intensidad que solo Raphael sabe ofrecer en directo.

Entradas a la venta

Las entradas estarán disponibles desde el martes 2 de diciembre, a las 12:00 hora canaria y 13:00 hora peninsular, exclusivamente en entradas.com.

Este concierto cuenta con el apoyo de: Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Fred. Olsen Express, Cajasiete y Archipiélago Renting.