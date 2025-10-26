Quevedo cierra su gira española ante 18.000 personas en el Roig Arena de Valencia El artista canario Quevedo ha cerrado por todo lo alto la etapa española de su gira «Buenas Noches Tour»

El artista canario Quevedo ha cerrado por todo lo alto la etapa española de su gira «Buenas Noches Tour», que ha celebrado en el recinto multiusos Roig Arena de Valencia ante 18.000 personas este sábado noche.

Horas antes del inicio del show, cientos de fans esperaban con ilusión reencontrarse con su ídolo, que ha colgado el cartel de completo en prácticamente todos los conciertos de esta gira, también en el Roig Arena.

En el instante en que Quevedo se ha subido al escenario 360º que coronaba el centro de la pista, sus seguidores valencianos lo han recibido con una cálida ovación y, desde ese momento, se han mantenido en pie durante todo el concierto coreando los temas del canario.

Desde que debutó profesionalmente en 2020, Quevedo ha lanzado dos álbumes de estudio, «Donde quiero estar» y «Buenas Noches», así como numerosas y exitosas colaboraciones con los artistas del momento.

Muchos de estos temas tampoco han faltado en el concierto en Roig Arena. «Columbia», «Punto G», «Vistas al Mar» o «Playa del Inglés» son algunas de las canciones que han sonado en un concierto con un marcado despliegue tecnológico.

El artista ha estado muy bien acompañado en este último concierto de la gira por España. El rapero Yung Beef se ha subido al escenario para interpretar junto a Quevedo «La 125» y «Ruina». En este último tema, también le han acompañado el dúo de reguetón Xiyo & Fernandezz que, además, han permanecido en el escenario para cantar una canción más junto a Quevedo: «Do you remember».

El fin de fiesta ha llegado en torno a las nueve de la noche, cuando el artista ha puesto voz al romance secreto al que canta en «Mr. Moondial» y el archiconocido «Quédate», una canción que, perfectamente, podría describir el deseo de sus fans de que el concierto se prolongara durante toda la noche.

Tras su paso por España, el «Buenas Noches Tour» continuará su viaje por Estados Unidos durante el mes de noviembre, con Quevedo conquistando los escenarios al otro lado del charco.

