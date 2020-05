Pucho: «Ha sido un coitus interruptus, pero nos hacía falta»

Lo nuevo de Vetusta Morla es lo nuevo de Vetusta Morla y Leiva, Iván Ferreiro, Rozalén, Joaquín Sabina, Eva Amaral, Xoel López, Christina Rosenvinge y un sinfín de músicos más. La banda publica este viernes ‘Los abrazos prohibidos’, una canción que homenajea a los trabajadores de la Sanidad Pública. No en vano, todos los beneficios que genere la pieza serán donados a perpetuidad al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para la investigación sobre el coronavirus. A la puertas de estrenar nuevo álbum, ‘MDSL - Canciones dentro de canciones’ (22 de mayo), la formación ha tenido que cancelar su gira de presentación. «Después de tanta carretera, nos ha venido bien», reconoce Pucho, su vocalista.

-Nuevo tema y con muchas colaboraciones.

-Todo surgió de un poema elaborado por Elvira Sastre y Benjamín Prado, titulado ‘El vals de los salvavidas’. Guille (guitarrista) y Benjamín decidieron musicarlo y se hizo un llamamiento a amigos y conocidos. Así se sumó la gente, pero no ha habido una selección ni un casting. Esto no es ‘La voz’ u ‘OT’ (ríe).

-¿Ha dificultado mucho la grabación el confinamiento?

-Pues ha habido un poco de todo. Hay gente como yo que no tenía siquiera un miniestudio. A mí se me envió el material para hacerlo: con el ordenador, una tarjeta de sonido y un micrófono he grabado las voces.. No sé todos los casos, porque Guille y Juanma son los que más han estado al tanto de esa recepción del material, pero sí me consta que hay gente que ha grabado a través de móviles. Hay pistas de todo tipo y la magia se ha hecho sobre todo en la edición. En este tipo de canciones colectivas es muy complicado mantener cierta armonía porque las voces tienen tesituras muy diferentes y tratamientos de sonido muy distintos y aglutinar todo eso es complicado. En la primera edición que tuvimos nos quedamos todos en plan: «Va a ser muy complicado». Pero luego se fue perfeccionando y ya lo completó Carlos Raya, que tiene unas manitas de oro. Es curioso, pero fluye y al final resulta emocionante, que es hacia donde queríamos llevar la canción.

-La pandemia también ha retrasado el lanzamiento de ‘MSDL - Canciones dentro de canciones’, un álbum en el que recuperáis las canciones ‘Mismo sitio, distinto lugar’ (2017), para darles una nueva forma. ¿Era un buen momento para echar la vista atrás?

-Tampoco lo planteamos así. Es algo que hemos hecho siempre, con todos los discos. Lo que pasa es que nunca lo habíamos publicado. A lo largo de las giras vamos transformando las canciones, jugamos con ellas, les damos vueltas para adaptarlas a distintas situaciones: una actuación en la radio, un concierto especial. Esto surgió a raíz del concierto de Los Veranos de la Villa en Madrid, que era para muchas menos personas y en un formato 360º, teníamos que rearreglar las canciones. Cuando pruebas ese tipo de cosas y sales satisfecho, siempre te queda la espinita de decir: «Qué pena que quede esto aquí», porque al final es mucho trabajo y mucho esfuerzo. Nos gustó la idea y dijimos por qué no lo hacemos.

-¿No sois entonces de echar la vista atrás?

-No mucho. Hemos sido de dar pequeños pasos y de estar siempre muy presentes a pesar de que nuestra carrera también se hace mucho a futuro. Nuestras agendas, con los conciertos, los festivales, los bookings y demás...l tienes que prever mucho el futuro inmediato, pero siempre hemos sido de mirar hacia delante y al siguiente objetivo. Echas la vista atrás y dices qué de cosas he hecho, qué objetivos cumplidos, pero al final siempre lo vemos como algo continuo. Incluso cuando hemos hecho cosas que podrían dar lugar a una nostalgia, como fue el concierto del Palacio de los Deportes del aniversario de ‘Un día en el mundo’, no fue un ejercicio de nostalgia porque estaba muy presente el presente. Siempre hemos pensado mucho en el ahora y creo que en estos tiempos es lo fundamental, no te queda otra (ríe).

-El coronavirus ha desatado una ola de solidaridad entre los músicos. Es como para estar orgulloso, ¿no?

-Hombre, un poco sí. También debería servir para que se valore más que la música es importante en la vida de la gente, sobre todo en momentos críticos. La música ayuda mucho. A nosotros mucha gente siempre nos han dado las gracias porque nuestra música les ha ayudado en algún momento. La pena es que luego no se valore desde la burocracia y los ministerios. No es algo que solo genera cultura sino también industria y es importante mantenerlo porque a su alrededor hay muchas otras industrias como la turística o la de restauración y que mueven mucho dinero.

-Acostumbrado a girar, ¿es muy frustrante el confinamiento?

-Nosotros acabábamos de arrancar la gira de presentación de este disco, que a mí en lo personal me estaba gustando mucho porque era algo bastante diferencial, que nunca habíamos hecho, un formato novedoso. Ha sido una especie de coitus interruptus, pero he de decir que llevábamos mucha carretera y muchos viajes y creo que en el fondo nos hacía falta también. Nos ha venido muy bien. Yo la verdad no tengo ninguna queja del confinamiento, no se me está haciendo para nada duro y eso que soy un tío muy inquieto culturalmente. Siempre estoy yendo al teatro, al cine, a exposiciones. Pensaba que iba a ser un poco agobio, pero no. Me gusta también llevar un poco de esa rutina que no solemos tener porque en nuestra vida es muy complicado generar rutinas que duren (ríe).

-¿Qué echa más en falta?

-Se echa de menos la emoción del contacto, lo real y lo presencial. Al final tenemos la gran suerte de estar todos informatizados y poder tener reuniones y poder ver películas e incluso exposiciones, pero no tiene nada que ver con la presencia física del arte.

-¿Ve películas, series? ¿Qué hace para romper la monotonía?

-Series no veo nunca. No me gusta la sensación de adicción a algo. Soy un poco obsesivo y si me pusiera con una (ríe)... Tengo pasión por el cine y de hecho estoy siendo jurado del I Festival Confinado de Cinema Experimental de cortometrajes, que ha hecho una productora pequeñita de Barcelona, Pescaito Films. Ayer me trajeron una bobina con 30 piezas, así que estoy bastante ocupado. También me he visto alguno de los conciertos que ha subido a YouTube Radiohead. Tengo la suerte de tener un proyector y, aunque no soy mucho de ver shows en la pantalla, tuve ese momento de subidón, de ‘wow’, con el flow de la energía del directo. Fue una pildorita muy guapa.