«En mi proyecto utilizo técnicas de liderazgo de Sting»

Dominic Miller trae hasta Gran Canaria una fiesta de celebración de su intensa carrera como artista. El próximo 23 de marzo, a partir de las 20.30 horas, se subirá al escenario de Espacio Miller capitalino con la idea añadida de presentar también los sonidos de su último disco de estudio, 'Vagabond'. Las entradas se pueden conseguir a través de la web www.appentradas.com. Milller, muy conocido como el fiel guitarrista de Sting durante más de 30 años, es también un exitoso artista en solitario que ha publicado 12 álbumes con su propio nombre. Goza de una reputación envidiable tanto entre los músicos profesionales como entre los aficionados de todo el mundo.

-¿Qué ofrecerá en su concierto en Canarias?

-Será una especie de celebración de toda la música que ha formado mi carrera, por lo que habrá selecciones de mi propio catálogo y, por supuesto, algunas piezas de Sting. Quizás también algunas versiones, desde Bach hasta los Beatles.

-¿Qué nos puede contar sobre 'Vagabund'?

-'Vagabond' era el nombre del poema favorito de mi padre escrito por John Masefield, por lo que el título es una especie de homenaje a él. La música fue escrita durante la pandemia, por lo que se puede perdonar que uno piense que tiene una sensación de introspección. Esto se debe principalmente a que estaba solo, con la familia y los perros. Pero al final son melodías, armonías y ritmos.

-¿Qué es lo mejor de estar sobre el escenario?

- La mejor parte de estar en el escenario es improvisar con los mejores músicos que también son algunos de mis amigos más cercanos. Y me encantan las conexiones mágicas que podemos sentir con la audiencia. Es como compartir un viaje con músicos y amantes de la música.

-¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

-Cada uno tiene un enfoque diferente a la hora de escribir canciones. Lo mío es dar largas caminatas en silencio mientras imagino conceptos y luego, cuando regrese, ver si puedo darles sentido musical. A veces es sólo suerte cuando un interesante contraste de acordes cae sobre mis dedos. Entonces me gusta hacer el trabajo casi como resolver un problema o completar un rompecabezas.

-¿Cómo se siente liderando su propio proyecto?

-Utilizo muchas de las técnicas de liderazgo de Sting. Su filosofía es que cuanto mejor luzca la banda, mejor lo harás tú, así que trato de aplicar este principio dando a los músicos suficiente espacio para brillar. Hay mucha responsabilidad al frente de una banda y disfruto cuando guío a los músicos hacia una experiencia satisfactoria.

-¿Cuáles son las sensaciones cuando improvisas y compones con la guitarra?

-Muchas de las mejores ideas surgen de la improvisación, por lo que las dos disciplinas no están muy alejadas. Pero componer se trata más de organizar pensamientos. Improvisar se trata más de hablar y conversar en el lenguaje de la armonía, la melodía y el ritmo. Me encanta hacer ambas cosas. Creo que la guitarra es el instrumento perfecto porque es como una pequeña orquesta.

-¿Cómo fueron sus primeros pasos en el circuito del jazz y el rock?

- Originalmente quería ser guitarrista solista como Baden Powell y otros guitarristas brasileños, pero luego comencé a trabajar con otros músicos y estuve expuesto a más música pop y rock. Me gustó mucho y he aprendido mucho de ellos. El mejor pop tiene algunas influencias del jazz, como Stevie Wonder y Steely Dan, donde usan acordes de jazz. Y el mejor jazz tiene influencias pop, donde se mueven como lo hacen Weather Report y Pat Metheny.