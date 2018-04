Pintura exterior

Aida es probablemente una de las óperas más representadas de Verdi en todo el mundo. Desde su estreno, en 1871, no ha dejado de montarse. Y el Real es uno de los teatros que más la ha frecuentado. Ya hemos explicado en estas páginas alguna vez cuál fue su proceso de creación y cuál fue la chispa que la alumbró, encendida por el libretista Du Locle, uno de los colaboradores de Verdi en Don Carlos, que le entregó un libreto pergeñado a partir de una historia extraída de una narración de August Mariette, conocido egiptólogo, hecho Bey por el Khedive de El Cairo, que pudo también participar en el argumento. El compositor quedó prendido de la idea. Y contestó Du Locle: «Está bien hecho, la elaboración es espléndida. Pero, ¿quién lo ha escrito? Se adivina la mano de alguien a quien es familiar el escenario. Ahora sepamos cuál es la situación financiera de Egipto y entonces decidiremos».

Fue el propio Mariette el que había sugerido al Khedive el encargo de una ópera para celebrar la apertura del Canal de Suez, en 1869, y quien le pasó el asunto a Du Locle para que se pusiera en contacto con el músico italiano, quien no conoció el asunto hasta la primavera de 1870, cuando hacía meses que se había abierto el canal, lo que tira por tierra la generalizada especie que conecta a la obra con el acontecimiento. Mariette incurrió, cosa curiosa si consideramos su valía y seriedad como egiptólogo, en numerosas incorrecciones e incoherencias, anacronismos e incongruencias que iban en contra de la propia historia. Por ejemplo: los faraones siempre se situaban al frente de sus ejércitos, nunca atacaban por sorpresa, nunca empleaban trompetas ceremoniales, nunca adoraron a Vulcano y cosas por el estilo.

El compositor intentó buscar cierta verosimilitud en la música, aunque no llegó a utilizar temas originales egipcios, pero sí usó escalas pentatónicas e intervalos aumentados. En cierto modo inventó una imagen musical de Egipto. Se ha calculado que lo más probable es que la acción transcurra entre las dinastías XVIII y XXI. En esta época los nubios de Etiopía fueron independientes y agresivos. Hubo incluso un rey nubio llamado Amen-Asru. La forma definitiva del libreto se debió al escritos Antonio Ghislanzoni.

Siempre se ha destacado de esta ópera las muy cuidadas instrumentación y orquestación, a través de las que Verdi obtiene momentos de bello colorido, pasajes de extrema delicadeza y novedad. Las podemos personificar en el comienzo del acto III, a orillas del Nilo, con sus intervalos alterados, sus diseños ascendentes y descendentes de cuatro notas en los violines primeros; con las fusas de los segundos, todos ensordinados; con los pizzicati de las violas y pedales armónicos de los chelos y contrabajos. Por encima una dulce flauta caracoleante y, al fondo, la invocación de los sacerdotes, que entonan un canto que Verdi tomó del de un vendedor de loza de Parma.

Vuelve ahora al Real de Madrid esta gran ópera en una reelaboración de la producción estrenada en la segunda temporada del teatro, la de 1998-99, firmada por el argentino Hugo de Ana, que causó furor en aquel momento, aunque quizá pecara de excesiva grandilocuencia, de un empleo del gran aparato sin parar en barras, lo que hacía perder intimidad y recogimiento a los muchos momentos líricos que atesora la partitura y que se combinan con las escenas de masas. Para esta ocasión el teatro ha contado de nuevo con De Ana, quien ha accedido a retocar, modernizar y reducir el gigantismo de su propuesta, que de este modo, y de eso se trata también, cumple y respeta las modernas medidas de seguridad que rigen por estos días en los teatros de ópera.

Pese a que se ha reducido en parte su monumentalidad, la producción mantiene similares presupuestos a los ya conocidos y por tanto se ve aquejada de parecidos lastres que marginan los rasgos más poéticos Se ha añadido ahora además un efecto que no recordamos: las continuas proyecciones, sobre telones transparentes, de imágenes alusivas del antiguo Egipto, monumentos, ruinas, estatuas, pirámides y otros elementos arquitectónicos. Las más de las veces impiden una visión clara de la escena y van en contra de la dramaturgia, como sucede en la última escena.

Volvemos a ver la imagen tópica, más bien rancia y acartonada, aunque lujosa y espectacular de aquella civilización faraónica. La escena de la Marcha triunfal, ese tan famoso Gloria a Egitto, se edifica sobre enormes escalones de piedra, bien diseñados y reproducidos con toda clase de detalles y con movimientos de figurantes un tanto confusos y a veces infantiles y obvios, redundantes y tópicos, bien que vistosos. No nos gustó la coreografía de Leda Lojodice por su falta de originalidad y su escasa conexión con la acción, aunque tuvo su lado virtuoso. El empleo de largas cintas blancas en el cuadro del templo de Vulcano (que, por cierto, nunca fue adorado por los egipcios) resultó demasiado simplón en su evocación de momias. Las cintas de otros colores jugaron también un papel simbólico en otros momentos. En todo caso, la narración se siguió con fluidez a pesar de los numerosos descansitos entre cuadros. Sólo hubo un intermedio, entre el segundo y el tercer acto.

La prestación vocal tuvo sus más y sus menos. Empecemos por lo mejor, que estuvo en la garganta de Aida. La ucraniana Monastyrska posee un instrumento potente y extenso de soprano lírico-spinto, con un vibrato apreciable y un metal no del todo bruñido. Es hábil para el filado, del que quizá abusa, aunque hubo momentos muy conseguidos, así los de la escena del Nilo. Coronó en un hilo el do sobreagudo de O patria mia! y cantó con fuerza y vigor en los conjuntos, donde siempre fue audible. En la parte más grave de su primera octava emite feas sonoridades de tinte nasal. A su lado, Kunde fue un Radamés fatigado y mayor, que cantó una muy deslucida y calante, nada refinada, Celeste Aida. La voz ha perdido esmalte y suena mate casi siempre, cuando no engolada, excepto en algún agudo bien cogido. Fue a más. Su atuendo era más el de un samurai que el de un general egipcio.

Violeta Urmana tiene ahora dos colores, uno en el grave, que suena hueco, y otro a partir del do 4. Pareció reservarse al principio, en donde se la oyó poco, siempre tapada por los demás. Estuvo intensa y artista en el dúo con Aida y echó el resto en su gran escena con Radamés y en su soliloquio posterior, donde los agudos sonaron destemplados. George Gagnidze, que sustituía a otros cantantes anunciados, mostró su atractivo color baritonal, espeso y firme, con agudos bien puestos y expresión convincente. Mejor el rey de Soloman Howard, joven bajo de oscuro timbre, que el Ramfis de Roberto Tagliavini, de grave muy débil. Bien Sandra Pastrana como sacerdotisa y estupendo el mejicano Fabián Lara como mensajero: mostró bello timbre de lírico, buena emisión y caluroso fraseo en su brevísimo cometido. Ahí hay futuro.

Nicola Luisotti es un experto conocedor de la literatura de Verdi. Llevó en general tempi moderados, sin aceleraciones intempestivas, pero también sin auténtico fuego verdiano, sin marcar ese ritmo férreo e implacable que piden ciertos momentos. Manejó bien las dinámicas y trató con gusto los instantes más líricos. La Orquesta y el Coro del Teatro funcionaron bien engrasados bajo su gesto claro y convincente.