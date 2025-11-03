Pedida de mano en el concierto de Manuel Turizo en Gran Canaria: «Gracias a tu música me caso con ella» Más de 3.000 personas fueron testigos del amor de dos canarios que se conocieron hace unos años en otro concierto que el artista dio en la isla

En el concierto del cantante colombiano Manuel Turizo el pasado sábado en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, hubo de todo: mucho baile, momento de recordar a los que ya no están entre nosotros, cánticos de «pio, pio» y una pedida de mano que no pasó desapercibida entre el público y que sus protagonistas recordarán para siempre.

En el ecuador del concierto, el cantante leyó una pancarta entre los asistentes que le llamó la atención. En ella ponía algo similar a que si quería ser su padrino de bodas. En ese momento, Manuel Turizo invitó a los seguidores que la llevaban a subirse escenario y ellos mismos contaron que se conocieron en un concierto del artista: «Gracias a tu música me caso con ella».

Ante la emoción y la incredulidad de los más de 3.000 asistentes, el chico hincó rodilla y la ahora prometida no dudó un segundo en decirle que sí. Tras esto, el artista les dedicó la canción 'Qué pecao'.

