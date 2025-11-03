Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la Estrategia Canaria de Reto Demográfico
Imagen de los prometidos con el cantante Manuel Turizo.
Imagen de los prometidos con el cantante Manuel Turizo. C7

Pedida de mano en el concierto de Manuel Turizo en Gran Canaria: «Gracias a tu música me caso con ella»

Más de 3.000 personas fueron testigos del amor de dos canarios que se conocieron hace unos años en otro concierto que el artista dio en la isla

L.A.V

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

En el concierto del cantante colombiano Manuel Turizo el pasado sábado en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, hubo de todo: mucho baile, momento de recordar a los que ya no están entre nosotros, cánticos de «pio, pio» y una pedida de mano que no pasó desapercibida entre el público y que sus protagonistas recordarán para siempre.

En el ecuador del concierto, el cantante leyó una pancarta entre los asistentes que le llamó la atención. En ella ponía algo similar a que si quería ser su padrino de bodas. En ese momento, Manuel Turizo invitó a los seguidores que la llevaban a subirse escenario y ellos mismos contaron que se conocieron en un concierto del artista: «Gracias a tu música me caso con ella».

Ante la emoción y la incredulidad de los más de 3.000 asistentes, el chico hincó rodilla y la ahora prometida no dudó un segundo en decirle que sí. Tras esto, el artista les dedicó la canción 'Qué pecao'.

Ver 18 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  2. 2 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
  3. 3 La UD adquiere la residencia de Eufemiano Fuentes en Santa Brígida
  4. 4 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  5. 5 La odisea del comercio electrónico en Canarias: «Su paquete ha sido devuelto»
  6. 6 Muere un bañista y desaparece otro en una playa de Lanzarote
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9 Un punto de oro, pero que le sabe a poco a la UD Las Palmas
  10. 10 Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Pedida de mano en el concierto de Manuel Turizo en Gran Canaria: «Gracias a tu música me caso con ella»