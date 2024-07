Paula Costes: «Cada momento de tu vida se puede identificar con un musical»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de julio 2024, 21:04 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La soprano Paula Costes comparte protagonismo con el tenor mexicano Ricardo Calderón en el concierto 'Secretos Líricos, el musical', que el día 25 de julio, a las 20:00 horas, se celebra en el Hotel Santa Catalina de la capital grancanaria. El citado espectáculo propone al público grancanario amante de la lírica y de los musicales un concierto en cuyo repertorio Calderón y Costes, acompañados al piano por el canario Nauzet Mederos, interpretarán piezas de espectáculos mundialmente conocidos como 'Jesucristo Súper Star', 'El fantasma de la Ópera', 'Los Miserables', 'El mago de Oz' o 'West Side Story', entre otros.

Costes ha abordado los más diversos repertorios, desde la ópera hasta la comedia musical pasando por la zarzuela y la opereta. Desde que en 1995 debutara cantando 'El amor brujo' de Manuel de Falla, ha formado parte del musical 'Jesus Christ Superstar', 'El violinista sobre el tejado' o de la ópera buffa de Francis Poulenc, 'Les mamelles de Tirèsies', entre otros tantos espectáculos. «El público se lo pasará bien con los temas que vamos a interpretar que ya están en nuestro repertorio y nos apetecía muchísimo compartir», señala la soprano que nunca antes había actuado en el Hotel Santa Catalina. «Hemos confeccionado un repertorio con los greatest hits de la comedia musical, con lo cual la gente va a conocer las canciones y se va a poder identificar con ellas, se va a poder emocionar».

Con Calderón trabajó justo quince días antes de la erupción del volcán de La Palma y se reencuentra nuevamente con este espectáculo cuyo argumento «nos permite dejarnos ir y conseguir esa complicidad que desde un primer momento hemos tenido en escena», añade. «Fue como un amor a primera vista y hace muchísimo tiempo que nos vamos reclamando una colaboración juntos. Afortunadamente se han alineado los astros y aquí estamos los dos para poder cantar algunas piezas de conocidos musicales. Espero que podamos contagiar al público de nuestra alegría por reencontrarnos y que disfruten tanto como vamos a disfrutar nosotros».

Espectáculo total

«Creo que cada musical tiene su momento y siempre, siempre, encuentras ese musical con el que en ese momento de tu vida te puedes identificar más con él. Pero sí que es verdad que le tengo un cariño especial a 'Jesucristo Superstar», confiesa Costes, que asimismo añade a sus favoritos 'El fantasma de la ópera' y 'Rent'. «Los musicales son un espectáculo total, es música, teatro, escena, luces, vestuario. Quizá es como la ópera, pero mucho más asequible para un público no instruido, por decirlo de alguna manera. ¿No? Y creo que sí, que enganchan muchísimo».

Subraya Paula Costes que cualquier género que vaya a trabajar, «ya sea zarzuela, ya sean musicales, ópera, boleros o música rock, me entusiasma. Para mí la preparación de cara al cualquier reto es la misma. Soy una persona muy exigente y me gusta tenerlo todo bien controlado. No hago distinción entre géneros. Se trata de tenerlo todo bien trabajado, sea lo que sea. Al final es música y es lo que nos gusta. Debes cuadrar bien el estilo, porque no tiene demasiado sentido que te pongas a cantar rock como si cantaras ópera. Afortunadamente es una de las cosas que más he trabajado, así que me resulta relativamente sencillo y divertido trabajar cada género con igual profesionalidad y seriedad», añade.

Reflexionando sobre sus años de carrera Paula Costes constata que «son muchos años ya de profesión, con diferentes proyectos y formaciones. Siempre te llevas algo de cada uno de ellos. En mi vida profesional me quedo mucho con las personas con las que he compartido escenario. Y sí, obviamente cuando tienes unos públicos que están agradecidos, que se lo pasan bien, que te devuelven con el aplauso todo el esfuerzo que tú has imprimido para poder presentar un espectáculo, eso no tiene precio. Yo creo que en eso se basa la carrera del artista. No se trata solo de salir al escenario. Para mí también es muy importante la formación y creo que las diferentes disciplinas que he podido recibir de grandes maestros y maestras han marcado bastante mi vida sobre el escenario, no solo formaciones artísticas, hablo también de mi paso por la universidad, porque creo que todo ello te concede un bagaje que te ayuda a la hora de enfrentarte al escenario», concluye Costes.

El concierto del Hotel Santa Catalina, cuya producción corre a cargo de Corazón del Atlántico, está incluido en la programación del Festival Internacional de Música Española y Zarzuela de La Palma, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia dentro de los Fondos Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como de la sociedad mercantil pública Promotur Turismo Canarias, S.A. además del Cabildo de La Palma a través de su Consejería de Cultura, Sodepal, el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Acción Cultural Española y los Ayuntamientos de Santa Cruz de La Palma, Breña Baja, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y San Andrés y Sauces, además de las colaboraciones de entidades privadas como Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, Escuela Insular de Música, Hotel H10 Taburiente de Playa de Los Cancajos, Hotel Santa Catalina y Kayka Producciones de México.

