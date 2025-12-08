El Parlamento debatirá si se conceden unas ayudas plurianuales de un millón a Barrios Orquestados Los responsables de este proyecto social, pedagógico y musical aseguran que se trataría del 66,48% de su presupuesto total

La supervivencia de Barrios Orquestados, el proyecto social, pedagógico y musical que se desarrolla en varias islas desde hace 13 años y que este 2025 ha estado a punto de bajar la persiana por cuestiones económicas, será objeto de debate este jueves en el Parlamento de Canarias.

La viabilidad del proyecto estará sobre la mesa gracias a una iniciativa presentada por el Partido Socialista Canario (PSC) en la que se planteará la concesión de unas ayudas plurianuales a cargo de las cuentas del Ejecutivo autonómico, por un montante total de un millón de euros, que desde la organización de Barrios Orquestados consideran capital para tener una estabilidad financiera.

«Barrios Orquestados se encuentra en un punto decisivo para garantizar su futuro. Para asegurar su continuidad y seguir generando impacto, resulta imprescindible la consolidación de una ayuda plurianual y el incremento de la partida presupuestaria del Gobierno de Canarias. Solo una financiación estructural, estable y nominativa permitirá mantener su alcance y preservar una iniciativa que hoy representa un bien público esencial para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a la cultura en nuestro territorio», se apunta en el informe que acompaña esta enmienda presupuestaria a la que ha tenido acceso CANARIAS7.

Se especifica que este respaldo consistiría en una ayuda nominativa plurianual de 300.000 euros desde la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura; una segunda también de 300.000 euros desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes; y una tercera y última de 400.000 euros desde la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

Barrios Orquestados detalla en el informe que «la aportación solicitada al Gobierno de Canarias, aún siendo significativa, cubriría únicamente el 66,48% de los gastos estructurales necesarios para el funcionamiento ordinario del proyecto en 2026, evidenciando la necesidad de avanzar hacia un modelo más equilibrado y predecible».

Presupuesto de 2026

Se detalla que el presupuesto total para el próximo año sería de 1.437.307,73 euros, de los que 840.804,36 euros se destinarían a sueldos y a la seguridad social de los trabajadores del proyecto; 276.499 son para dietas, traslados y estancias; y los 320.004,37 euros restantes serían para «gastos necesarios», según el informe que se debatirá en el Parlamento de Canarias.

El informe concluye con las razones que, según Barrios Orquestados, sustentan esta propuesta al Ejecutivo regional. La principal es que si no se logra el respaldo del Parlamento, existe un «riesgo real de cierre definitivo», ya que, dicen, «una crisis financiera como la que hemos sufrido durante este 2025 no podríamos soportarla en una segunda ocasión».

Las diez razones esgrimidas se completan con la existencia de «un malabarismo financiero insostenible, un talento que no podemos retener, una sinfonía comunitaria desde la periferia, los derechos humanos como base educativa, superar distancias para construir colectividades, un compromiso absoluto ante la crisis, un apoyo unánime a la espera de un reflejo presupuestario, una atención institucional a la altura del alcance y la trayectoria, y una corresponsabilidad para el futuro».

Modelo mixto de financiación

Barrios Orquestados, que arrancó en 2012 en el barrio de Tamaraceite de Las Palmas de Gran Canaria y que ha crecido hasta desarrollar 14 orquestas infantiles y 9 coros procedentes de 80 enclaves de Gran Canaria, 50 de Tenerife, 17 de Lanzarote y 15 de Fuerteventura, cuenta con un modelo de financiación «mixto», en el que conviven las ayudas públicas y el respaldo de las empresas privadas.

«En 2025, cerca del 55% de los fondos públicos procede de ayudas nominativas (concurrentes y puntuales), el 28 % de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, y alrededor del 7% de contratos menores y patrocinios públicos. El resto corresponde a financiación privada, distribuida entre apoyos recurrentes (5%) y colaboraciones competitivas (5%). Sin embargo, algunas de estas ayudas, especialmente las concedidas por el Gobierno de Canarias, que representa un 30%, a través de las áreas de Educación (350.000 euros) y Presidencia (50.000) tienen carácter extraordinario y no se repetirán en 2026, lo que pone de relieve la vulnerabilidad económica del proyecto pese a su reconocida trayectoria, consolidado impacto y amplio respaldo social», se asegura en el informe que se abordará esta semana en el Parlamento.

Entre las medidas que se llevaron a cabo durante el 2025 para sortear la crisis financiera generada por la caída de varias ayudas públicas de 2024 se puso en marcha una campaña de micromecenazgo con la que se recaudaron 62.300 euros.