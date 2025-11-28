La Pantera y Lucho RK demuestran que 'Ta fácil' hacer buena música y pegadiza con su nuevo trabajo de estudio Los artistas grancanarios sorprenden con un proyecto sólido, que combina romance, orgullo y sensualidad con una identidad clara y desenfadada

Lucho RK y La Pantera son dos de los artistas canarios más escuchados del momento y este jueves a las 23.00 horas en Canarias han publicado juntos un EP (es un disco pero de menos extensión que un álbum): 'Ta fácil'. El poder de la escena urbana canaria está más fuerte que nunca y estos dos jóvenes grancanarios han vuelto a demostrar que les resulta muy sencillo hacer buena música.

Desde 'Pinky promise 2' algunos seguidores sospechaban que los dos artistas grancanarios tenían entre manos. Cuando se cambiaron la foto de perfil de Instagram por dos perros las teorías fueron en aumento. Pero lo que no se esperaban es que su primer trabajo de estudio juntos saliese tan pronto.

Dos semanas después y con 'Pinky Promise 2' en el top 10 de las más escuchadas de Spotify en España, un proyecto sólido que combina amor, frescura, conexión y buen rollo con una identidad clara y desenfadada.

'Ta fácil' incluye un total de siete temas: 'Bane', 'Soñaste con un drago', 'LIP SYNC', 'Tu canción', 'Tócate sola', 'Pinky promise 2' e 'Inestable' y fue presentado este jueves en un evento multitudinario en Madrid. Ambos artistas congregaron a más de 800 personas que hacían cola desde las 12 del mediodía para ver a los canarios.

Lucho RK y La Pantera ya habían sacado canciones juntos anteriormente como 'Lucy' , 'Descará' o 'CúpidoxX' junto a Juseph, pero este nuevo proyecto trae siete canciones más para el disfrute de todos sus seguidores y seguidoras: «Que buenos que son Lucho RK y La Pantera, el EP que han sacado es increíble, de lo mejor de España»

Sus fans destacan una de canción en particular: 'Tócate sola'. Un reguetón con ritmo, pegadiza y muy disfrutable. Además el videoclip cuenta con la participación de David Iglesias, más conocido como Guanyar, un creador de contenido y streamer español que participa en la Kings League de Gerard Piqué.

