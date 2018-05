Pablo Milanés: «Sigo siendo revolucionario»

«Siempre que estoy de gira por España vengo a Canarias y, si lo hago, es porque el público me reclama y las islas siempre me sientan y tratan bien. En cada ocasión traigo un proyecto diferente, pero canto también canciones esenciales de mi repertorio. De ahí que esta gira se llame así Esencia, porque se centrará en temas claves de mi carrera, muchos fundamentales para mi público y otros que yo no quiero dejar de cantar», explica el músico caribeño en un cuestionario remitido por internet.

El concierto tendrá un formato distinto al habitual. «Me presentaré con un dúo de dos muchachas cubanas que me acompañan al piano (Ivonne Téllez) y al chelo (Caridad Varona). Es una composición delicada que sorprenderá», explicaba el músico que estos días, junto a su hija Haydée, está de gira por Estados Unidos, donde, por primera vez, actuará en Washington.

El histórico integrante de la Nueva Trova cubana presentará al público algunas de las canciones que integrarán su nuevo disco. «He escrito ya algunos temas de corte country y por ahora van dedicados a mi Habana. Uno de ellos, Vestida de mar, tendrán oportunidad de escucharlo».

Además, tiene en la cocina otros registros discográficos que pronto verán la luz. Uno de ellos grabado hace unos meses con unos jóvenes jazzistas cubanos que incluye temas en inglés. «No se ha preparado todavía para hacer en público y el disco saldrá en unos meses», explica el cantautor.

También en breve verá la luz otro disco grabado con su paisano Pancho Céspedes. «Yo canté cinco temas de él y viceversa. Con Pancho me une una gran amistad de más de 30 años, lo vi crecer musicalmente desde muy joven», explica acerca de su relación con su colega cubano.

Por otra parte, recientemente, el músico ha indagado en sus raíces musicales de la mano del pianista José María Vitier, con el que ha recuperado algunos de los temas más señeros de la Vieja Trova cubana.

Preguntado acerca de si se sigue sintiendo revolucionario o si la madurez le ha quitado esa fe en la utopía, Milanés asegura que «ser revolucionario es una condición, una apuesta ante la vida que no cambia. Por lo tanto sigo siendo revolucionario. Los que cambian son los gobiernos, los que hacen política, pero el ser revolucionario, la búsqueda de la justicia, de los principios humanistas, no tiene que ver con la política», responde con contundencia y claridad.

De hecho, Milanés detesta tanto la política que procura no pronunciarse sobre ella. «Prefiero hablar del tema cultural. La política cada día es más decadente y tiene menos credibilidad», se justificaba recientemente en una entrevista concedida a Canarias7 para eludir este tipo asuntos.

El músico sigue viviendo en Cuba, aunque hace frecuentes visitas a Galicia, de donde es su mujer. De allí sigue nutriéndose para construir sus melodías. «Cuba es una fuente inagotable de música, siempre está en desarrollo y por lo tanto hay un espectro muy amplio de músicos de diferentes géneros y con buena calidad, tanto que sería difícil destacar alguno concreto», declara al ser invitado a recomendar algún nuevo intérprete de la cantera musical caribeña.

Tras sus conciertos en Canarias, Milanés seguirá su Esencia Tour por distintas ciudades españolas como Madrid, Guadalajara y Bilbao. Ciudades donde le esperan para escuchar temas tan memorables como Yolanda, Yo no te pido, Para vivir o Ya ves.