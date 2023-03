Oasis Gran Canaria programa al napolitano Marco Carola para el 6 de abril

SunWorld Festival abrirá la temporada de eventos en el Oasis Gran Canaria y lo hace con Marco Carola como cabeza de cartel. El artista napolitano, referente mundial de techno, regresa así a Canarias, donde ya ha sido protagonistas de algunos de los mejores encuentros de música electrónica en las islas.

La cita con estrella mundial tendrá lugar el próximo 6 de abril en una larga jornada que contará con dos espacios definidos. Por una lado, el escenario principal, en el que, además de Carola, también estarán Pawsa, Beltrán, Rendher, Gonçalo, Iva Dive y Cap Friends. Por otro, el escenario club, con la presencia de Cristian Battaglia, Delnü, Moksha, Nadie Boulif, Santos, y Toni Aparisi con un b2b junto a Maik Miroux.

Marco Carola es un embajador mundial del techno. Desde Nápoles en el sur de Italia, Marco jugó un papel decisivo en el desarrollo de la escena electrónica en los años 90 y llevó la floreciente escena techno napolitana al resto del mundo. Más de treinta años después, Marco sigue siendo uno de los artistas más respetados de la escena y es fuertemente considerado uno de los factores clave en conducir al género hacia el reconocimiento global dentro de la música electrónica.

Como productor venerado y exitoso director musical, Marco ha impulsado sellos discográficos dentro de los que destacan Design Music, Zenit, Question, One Thousands y Do.Mi.No, publicando al mismo tiempo en una selección de los mejores sellos del mundo, tales como Minus, Plus 8 2M y Primate Recordings. Además de ser responsable de la creación de cinco álbumes aclamados por la crítica, incluyendo su más reciente Play It Loud, Marco también ha confeccionado un puñado de complejas compilaciones mezcladas.

Famoso por su enérgico e impresionante estilo de mezcla a tres platos y por sus sesiones largas y sinuosas, desde las últimas dos décadas Marco ha sido uno de los dj más cotizados del planeta. Favorecido por aquellos grandiosos sets de más de 8 horas, Marco es un artista predispuesto a ejecutar un genial trabajo en la conciencia colectiva del público, lo que le ha convertido en el predilecto de fans desde Ibiza a Nueva York, y el resto del planeta.