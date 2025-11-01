Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La noche capitalina de Craig David y Manuel Turizo

El británico protagoniza una velada de R&B en la plaza de la Música y el colombiano triunfa en Infecar

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:12

Comenta

Las Palmas de Gran Canaria acoge en la noche de este sábado los conciertos de dos artistas internacionales, como son el británico Craig David y el colombiano Manuel Turizo.

El primero será partícipe sobre las 23.00 horas de este sábado del nuevo formato inmersivo y fiestero TS5, que habitualmente despliega en Ibiza y que se inspira en las fiestas que suele dar en su ático en Miami, en la plaza de la Música, en una velada donde el R&B brillará junto al Auditorio Alfredo Kraus hasta bien entrada la madrugada.

Turizo, por su parte, hizo las delicias de sus incondicionales al desplegar todo su repertorio en el recinto ferial (Infecar).

