«No somos apóstoles ni profetas de nada»

«Quizás uno no se lo crea, pero algún día tenía que llegar este momento. Hay que encajarlo y dar el último paso con la mejor gira que hayamos hecho jamás. Vamos a poner sobre el escenario todo lo que esté de nuestra mano, echaremos el resto sabiendo que aún nos encontramos en buena forma. Es mejor hacerlo así que dar un paso a un lado cuando prácticamente no se sabe ni dónde están los trastes de la guitarra. Es un buen momento para la despedida y espero que la cosa funcione como tiene que ser», avanza Armando de Castro, que forma parte del grupo junto con su hermano Carlos, Rafa Díaz y Javier Rodríguez.

Esta noche, Barón Rojo toca en el Espacio Cultural Aguere, en Tenerife, y mañana en el Chester Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana. Las entradas se puede conseguir en: tomaTicket.es y en mastaquilla.com.

El guitarrista madrileño Armando de Castro reconoce que a los seguidores del grupo esta gira les ha sorprendido. «Estamos acostumbrados a que la bandas hagan de sus despedidas una especie de letanía interminable, que no se sabe muy bien cuándo empieza y cuándo se acaba. Nosotros, dicho y hecho. Los seguidores lo están tomando con resignación y ahora habrá que ver cómo nos arropan en esta toda esta gira que tenemos por delante», explica.

Durante los conciertos, apunta, incluyen algunas sorpresas. «Presentamos algunas novedades, sobre todo en lo que tiene que ver con el montaje. Hemos preparado unos decorados especiales, con unos paneles que hemos hecho con las portadas de los discos y han quedado muy bien. En lo referente al repertorio, hemos tenido que condensar mucho, porque sólo tenemos dos horas y media de concierto. Meter ahí 40 años de historia, no es fácil. Por supuesto, estarán las imprescindibles y otras canciones que se merecen estar en esta despedida», subraya.

Las despedidas obligan a mirar al pasado y hacer un balance, más o menos concienzudo, según los casos. Armando de Castro y sus compañeros no son una excepción. «Cuando empecé con Barón Rojo en 1980 yo estaba soltero, y ahora estoy divorciado y con cuatro hijos. Lo que sí que no ha cambiado es mi estilo de vida, sigo teniendo la misma manera de vivir, visitando los mismos lugares... Como grupo, nosotros seguimos en el mismo local de ensayo que teníamos en nuestros inicios. Creo que eso muy poca gente lo puede decir», apunta con orgullo uno de los hermanos Castro.

Barón Rojo, reconoce, que como banda tienen claro que lo suyo es el rock duro, la diversión y ofrecer un directo potente, en el que tanto sobre el escenario como fuera del mismo se exprima hasta la última gota de sudor. Cuestionado sobre cuál es el mensaje global del grupo que pueda resumir esta larga y brillante trayectoria, Armando de Castro se muestra tajante. «Siempre he defendido que Barón Rojo no tiene ningún mensaje, no queremos convencer a nadie de nada, ni ser apóstoles ni profetas de nada».

Por eso, apunta, el grupo se decanta por «el rock». «Tenemos nuestra manera de ver la vida, y eso lo plasmamos en nuestras canciones. Si eso le sirve al público para algo, pues mejor que mejor. Es más, creo que después de 40 años, se puede decir que sí que ha servido para algo, porque si no, no estaríamos aquí ahora», apunta.