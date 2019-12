Navidades con Cristina Ramos en el Alfredo Kraus

Cristina Ramos presenta el 21 de diciembre, en un espectacular concierto que tendrá lugar a las 20:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria, su espectáculo Christmas Symphony, en el que la cantante canaria estará acompañada de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, el tenor venezolano Aquiles Machado, el intérprete argentino Gerónimo Rauch, el grupo Swingstar, el guitarrista Pablo Salinas y la voz de Paula Costes.

El cartel de lujo de este espectáculo de casi dos horas que se promete a la americana y será dirigido escénicamente por José Luis Massó, se completa con el nombre de una de las mejores directoras de orquesta española del momento, la tarraconense Isabel Costes, titular de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, quien desarrolla una intensa actividad profesional entre Europa y América.

El repertorio de una veintena de temas que ofrecerá Cristina Ramos en su ‘Christmas Symphony’ está organizado por bloques y transitará desde el género operístico hasta el rock y el pop, pasando por la comedia musical, los denominados standards extraídos de populares musicales o numerosos clásicos de la canción melódica americana, eso sí, siempre utilizando el aroma de la Navidad como argumento.

En cada una de las secciones Ramos se acompaña de un invitado famoso. Así, para el bloque operístico la cantante contará con uno de los mejores tenores del panorama lírico internacional, el venezolano Aquiles Machado; para el musical, con la versátil cantante Paula Costes, para los standards con Gerónimo Rauch, protagonista de Los Miserables, El fantasma de la ópera en Londres y El Médico en Madrid, entre otros y, para el pop y rock, con el popular grupo grancanario SwingStar y el magnífico guitarrista, compositor y productor Pablo Salinas. Completará el reparto el coro Súbito Koral.

Acompañada por la Sinfónica del Atlántico, orquesta que subvenciona en Gobierno de Canarias, Cristina Ramos ofrecerá durante su actuación un extenso repaso a ese extenso repertorio de temas que han tenido un significado musical en su vida, versionados con la poderosa y sobrenatural calidad de su voz y complementados con la imponente puesta en escena que viene caracterizando sus últimos directos.

“Me encuentro en un momento artístico-musical muy dulce”, confiesa Ramos. “Siento que se valora lo que hago, que estoy haciendo la música que me gusta y apasiona y que estoy aprovechando al máximo una oportunidad que jamás imaginé que tendría. El público se encontrará más que nunca con una Cristina auténtica”, añade Ramos. “Quiero seguir buscando mi esencia con temas propios, aunque no es una prioridad publicar un disco propio. Estoy centrada en los compromisos internacionales y me lo tomo con calma”.

El espectáculo es posible con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y contará con una alfombra roja a la entrada del Auditorio Alfredo Kraus, donde el público se convertirá en el protagonista durante los instantes previos al concierto de Cristina Ramos. El concierto será grabado por la Televisión Canaria para emitirlo posteriormente.

Cristina Ramos se encuentra actualmente en la fase de grabación en Barcelona de la nueva temporada del popular programa de televisión ‘Tu cara me suena’, que se estrenará en enero próximo en la cadena Antena 3. La más reciente actuación de la artista canaria se produjo en Sudáfrica en el marco de un festival en el que compartió escenario con alguno de los artistas sudafricanos más importantes del país como el célebre músico ganador de un Grammy, Wouter Kellerman, la cantante Lady Zamar o el célebre grupo Mafikizolo.

Cristina Ramos es una de las cantantes más versátiles del panorama musical internacional, capaz de dominar la ópera y el rock entre otros estilos. Ganadora en 2016 del Spain Got Talent y La Voz de México en 2018, es la única cantante europea en el Top 5 en la edición histórica de AGT The Champions de EE.UU en el que participaron los 50 mejores artistas del mundo, y reciente Golden Buzzer de David Foster en GT World en China, convirtiéndose sus actuaciones en auténticos fenómenos virales.

La cantante canaria ofreció su primer concierto en Estados Unidos en agosto pasado en el marco del festival de verano de la ciudad californiana de Beverly Hills, inaugurando el Bold Summer Festival, celebrado en la icónica plaza de Rodeo Drive. Un mes después actuó en el imponente y mítico estadio Wembley Arena de Londres en la edición especial de Britain’s Got Talent The Champions, interpretando el tema ‘The show must go on’, la canción que Brian May escribió para Freddie Mercury, cuya versión se viralizó en las redes y en menos de diez horas ya había superado las 100.000 reproducciones en el popular canal de YouTube, lo que supuso otro hito más en la ya larga lista de videos virales de la cantante canaria.

El tenor venezolano Aquiles Machado ha trabajado con prestigiosos maestros y directores de escena en los principales teatros europeos y su repertorio se compone principalmente de ópera francesa e italiana, pero también incluye la música camerística, el oratorio y el recital. Ha triunfado en los escenarios de Viena, Berlín, Nápoles, Verona o Florencia.