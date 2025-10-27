Nailse Machado: «Cuando nos agrupamos se ve hasta dónde somos capaces de llegar» Este domingo concluyó en Gran Canaria la celebración del 5º Simposio Internacional de Mujeres Directoras de Orquesta

La 5ª edición del Simposio Internacional de Mujeres Directoras de Orquesta, celebrado en varios de los recintos más destacados de Las Palmas de Gran Canaria, llegó el domingo a su fin en el Salón Dorado del Gabinete Literario. A lo largo del fin de semana, numerosas profesionales del ámbito de la música y otras disciplinas se dieron cita en torno a la visibilidad de la mujer en el ámbito de la dirección musical.

Las cinco miembro de la comisión directiva del 5º Simposio de Mujeres directoras, las maestras Ligia Amadio e Isabel Costes, presentes en la mesa y Yeny Delgado, Eva Lopszyc y Nailse Machado, en remoto, fueron las encargadas de cerrar este evento.

Eva Lopszyc, tras hacer un breve recorrido por las vivencias en común de las presentes, afirmó que se necesitan más encuentros para volcar ideas y apartar del camino las dificultades que encuentran en su carrera. «Necesitamos más proyectos como éste para ir eliminando todo lo que no aporta, desde un lugar emocional y profesional», aseveró.

Una de estas dificultades, agregó la directora Nailse Machado, es la soledad a la que se enfrentan las profesionales de este gremio, a las que compara con islas, haciendo referencia a la soledad que representa en cada una de ellas la profesión. Sin embargo, añadió que cuando las directoras crean sinergias, se agrupan en «un archipiélago» y esto demuestra «hasta dónde somos capaces de llegar», reivindicó.

Por su parte, la actual directora de la Orquesta Filarmónica de Minas Gerais y fundadora del movimiento que organiza este congreso, Ligia Amadio, relató que hasta hace unos años no era totalmente consciente de las discriminaciones e injusticias que tienen lugar en la sociedad y, en concreto, en el mundo de la música, «pero las hay». Aprovechó para expresar su apoyo público a la fagotista y gestora cultural Andrea Merenzón, de quien comentó que ha sufrido «numerosas situaciones injustas» en su carrera en el Teatro Colón a pesar de su incansable lucha por los y las profesionales de la música.