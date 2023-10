«Sé que soy músico desde niño. No fui a la universidad, nunca intenté ser otra cosa»

A Pedro Pastor Guerra (Madrid, 1994) la música le corre por las venas. No se trata de una frase hecha, sino de una realidad, pues es hijo y sobrino de cantautores: del cacereño Luis Pastor y del canario Pedro Guerra, uno de los artistas más internacionales del archipiélago, con el permiso de Quevedo.

«Hay muchísimas canciones de Pedro Guerra que claro que hubiera firmado yo encantado; por ejemplo, 'Cerca del amor', que tal vez no es tan popular, pero que me encanta desde dónde está escrita. Pedro tiene una sensibilidad, desde la sencillez, que a mí me representa», confesó el compositor madrileño, con ojos vivarachos y sonrisa imperturbable, desde la Cafetería San Telmo, en la capital grancanaria.

Con Pedro Guerra comparte, según consideró, el lugar desde el que escribe, desde «una sensibilidad muy fuerte, muy a flor de piel, pero desde lo sencillo». Pese a ello, no suele experimentar ese deseo de haber creado las canciones de otros artistas. «Me encanta que las hayan compuesto otros, que haya gente viva que compone y canta lo que hace. Yo, de hecho, las canto y ni siquiera me distancio de ellas, porque las canciones de los demás también son mías, nuestras. Mis canciones también son tuyas», apostilló.

El cantautor en un momento de la entrevista en la Cafetería San Telmo. Juan Carlos Alonso

Pedro Pastor guarda, así, un vínculo de sangre «inevitable» con el archipiélago. Una tierra de la que no tiene herencia, sino «presente». «Hay una pulsión, un magnetismo que me trae. Tengo a mi abuela en esta tierra, lo que es valioso, hermoso, pues vivo en península y no la veo lo que me gustaría. Tengo una gaveta entera de recuerdos de mi infancia en el Puertito de Güímar (Tenerife), tengo una conexión con el mar, lenguaje, música... un cordón umbilical con las Canarias», reparó.

Las islas, además, le han servido de puente para desarrollar su música, claramente influenciada por los sonidos latinos. «Aquí, en Canarias, tenemos una conexión cultural y musical muy fuerte con América Latina. La salsa, la cumbia, el merengue o la bachata son músicas que hemos escuchado de siempre en la verbena», confesó. Si bien, esta conexión con el otro lado del charco se consolidó «con el propio viaje».

«Con 20 años decido recorrer el continente por primera vez y empiezo a generar un lazo. Empiezo a ir y a ir, y a beber incontroladamente de esos ríos de una manera orgánica, no intencionada, como sucede cuando se conoce un lugar y apasiona lo que se descubre», contó, a la par que señaló a Rubén Blades y Juan Luis Guerra como dos de sus «pilares musicales».

Lo cierto es que a Pedro Pastor la vocación de músico le «llegó» desde bien joven, a los 13 o 14 años, tras interpretar una canción propia en un concierto de su «viejo». «Parece ser que me bajo del escenario, porque yo no me acuerdo, en un pueblo perdido de Soria y le digo a mi viejo 'yo músico, yo cantante'», detalló.

Más tarde, a los 17, prendió la mecha de su carrera. Dejó su casa, alquiló una habitación y recorrió España de punta a punta y de sala en sala. Operación que repitió después, incansable, en Latinoamérica. «Desde que soy niño sabía que soy músico, y soy músico. No fui a la universidad, no he tenido una vía de escape, por suerte mi familia me ha permitido no tenerla. Nunca intenté ser otra cosa», expresó.

Tras más de una década en la carretera, la ambición del cantautor sigue palpitando a latidos altos: «Aunque se ha visto un poco mermada por mi empeño en ser el dueño de mi propia obra y de mis tiempos, tengo delirios de grandeza, sueño con tocar en sitios enormes, pero soy bastante consciente del privilegio que supone llevar 11 años viviendo de mis propias canciones y tener público en cada ciudad a la que voy, que paga una entrada para verme aquí y al otro lado del océano. Esto ya es muchísimo, la suerte es toda».

Hace tan solo unos días colgó el 'sold out' en casa, en Madrid, concretamente en la Sala La Paqui, y no ha dejado de agradecerlo. Acaba de finalizar, a su vez, la grabación de su próximo trabajo junto a Los Locos Descalzos, que promete, entre otros, aires más roqueros y más savia de la música popular latinoamericana.