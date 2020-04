Música en las islas: el día después

Con una celeridad que sorprende positivamente, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, ha activado entre el sector algunos canales de información, necesarios para obtener una radiografía de la situación que ha creado la crisis del coronavirus tras la suspensión de las actividades culturales programadas en las islas.

Ya se anuncia, como no podía ser de otra forma, que a las necesidades sociales más perentorias de una parte muy importante de la población canaria habrá que responder desde los presupuestos públicos con absoluta prioridad. Esto va a tener consecuencias en otros capítulos de los presupuestos públicos y uno de ellos, obviamente, serán las inversiones gubernamentales en Cultura, mermadas sobremanera por cierto desde el crack económico de la década anterior; y se notará, en lo referido al sector, en todas las administraciones públicas (Gobierno, Cabildos, y ayuntamientos) que en Canarias habitualmente contratan, programan o financian eventos, espacios culturales, festivales, circuitos anuales...

Son ellos los dueños y administradores de casi todos los espacios públicos (teatros, casas de cultura, auditorios, plazas...) donde se pueden realizar actividades, bien sea en régimen de taquilla, bien en régimen de contratación directa. Hablamos de un colectivo que, laboralmente, se ha movido siempre en los límites de la precariedad laboral. Precariedad sustentada en buena parte, bien es verdad, por un modelo paternalista público que ha infantilizado a los músicos; y en otros órdenes obedeciendo a factores como el fraccionamiento geográfico del territorio, la falta de una conciencia profesional y corporativa entre los propios músicos isleños, la disfunción entre profesión y afición, y otros etcéteras.

Es evidente que hay clases: un músico de una plantilla en una orquesta sinfónica pública -asegurado y apoyado en un modelo funcionarial público- está muy lejos de uno proveniente del pop o de las músicas de raíz o del jazz. Sobre estos últimos se va a manifestar especialmente el resquejebramiento económico que se cierne sobre todo un sector, el de las industrias culturales, que sigue siendo frágil en Canarias y está, en buena medida, sujeto a estructuras empresariales de pequeño tamaño, cuando no a emprendidurías individuales con acento artesano.

Desde la creación de la Autonomía se ha solidificado una sinuosa y compleja relación: la de los creadores de productos culturales autóctonos y la de los administradores (responsables políticos y funcionarios que ejercen como gestores culturales) de los dineros que cada año salen de los presupuestos de las administraciones públicas, tanto para mantener esa estructura gerencial y funcionarial como para aplicar ayudas de movilidad, de producción y edición de productos culturales, de festivales, de circuitos, de programaciones en teatros y auditorios y otros etcéteras.

Evitamos discutir el fondo de esa esquizofrénica relación; porque no es el momento, ahogado por la urgencia sanitaria, y porque lo que se ha hecho desde la creación de la Autonomía sobre el tema ha sido, como bien decía un analista periodístico con acierto, un sobre diagnóstico que no ha conducido a nada. Lo que nos debe importar ahora es que el panorama económico que se avecina el día después del coronavirus, según todos los indicadores, va a ser muy complejo; sabemos que extraordinariamente complejo en Canarias, un territorio con una alta tasa de paro ya antes de la pandemia y sujeto a una industria que nos ha alimentado durante décadas y que se ha revelado volátil en estas circunstancias: el turismo.

Una parte del sector de la cultura del archipiélago sobrevivió a la crisis del 2008 reinventándose, auto-produciéndose, imaginando espacios -allá donde se le dejó desde las instituciones públicas- y creando alternativas de difusión de esos productos hasta entonces inéditas; ha sabido aprovechar, además, las oportunidades que ofrecen las redes para incitar a consumir productos culturales made in Canarias entre nuestra ciudadanía. Y curiosamente, el músculo creativo de la gente que crea en las islas (músicos, teatreros, escritores, etc.) es hoy más profesional -con todos los defectos que se quiera- que lo que lo ha sido hasta hoy, de tal manera que ha participado activamente en esta última década en la creación de puestos de trabajo ligados a su actividad y ha contribuido a la activación económica del territorio.

Ante esta circunstancia, músicos canarios de diferentes islas y estilos nos hemos convocado, muy preocupados por la situación que se avecina, y hemos tenido recientemente una reunión internaútica con el viceconsejero de Cultura y el director general de esa área. En el transcurso de ese encuentro nos explicaron acciones que están diseñando en torno a esta problemática, sujetas a un escenario muy difícil y que todos entendemos cambiante. Encontramos una inicial receptividad en nuestros interlocutores y apoyamos esas primeras iniciativas, que pretenden -nos comentaron- implicar además a otras administraciones públicas canarias, léase cabildos y ayuntamientos, además de a la Televisión y la Radio públicas isleñas, para coordinar una respuesta común.

Por nuestra parte hemos querido hacer llegar a los responsables del Gobierno de Canarias una preocupación que compartimos todos los firmantes de este artículo: si se entiende como crucial desde las instituciones públicas el apoyo a quienes han querido vivir profesionalmente de sus creaciones musicales en el archipiélago, se debe tener en cuenta que los profesionales de la música no somos industria, ni somos pymes, ni tan siquiera somos autónomos. Como mucho, somos falsos autónomos. Y se utiliza con frecuencia un paraguas de representatividades por aquello de «la industria de la música» en el que cabe de todo, pero no nos pueden representar quienes no crean música (dicho esto con todo el respeto a quienes tengan su negocio y su forma de vida en ser promotores de espectáculos y artistas foráneos).

En cualquier caso, lo importante es que los recursos destinados a paliar los gravísimos efectos de esta crisis alcancen finalmente a los músicos profesionales, o sea a aquellos que dependen exclusivamente del ejercicio de la actividad musical. A aquellos que, si no tocan, no comen.

Es obvio que la «desescalada» va a imponer acciones sobre nuestra actividad laboral que va a condicionar la normalización de la misma por un largo periodo de tiempo. De ahí que más que nunca se necesite valorar muy bien, entre todos, dónde se necesitan invertir los pocos recursos públicos de que se van a disponer en este periodo de recesión económica para, en coordinación con la emprendiduría y los talentos locales, ayudar a sentar las bases de un mercado cultural canario. Un mercado interno de productos culturales que sirva como red social y económica ante este difícil panorama.

Esperamos y deseamos que los responsables de la cultura oficial en Canarias (políticos y gestores culturales públicos) tengan muy presente en los próximos meses, y especialmente el próximo año, que es la hora -inaplazable en esta ocasión- de una especie de autarquía cultural que sirva para atenuar en el mundo de la Cultura la grave situación económica que se nos presenta; que propicien un diálogo directo y sincero entre la administraciones públicas y los creadores isleños para imaginar un nuevo espacio de acción y difusión de la cultura hecha desde Canarias en ese difícil escenario social.

En resumen: que en este largo periodo de crisis que se avecina, la actividad económica que se genere en Canarias con la Cultura, en todo lo que sea posible, se quede en Canarias; en nuestro caso, con la máxima de hacer música en el país con los músicos del país.