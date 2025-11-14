La música se convierte en un abrazo en el estreno de 'Te Toca-Moving Concert' La Camerata Magec de la OCGC, el neurólogo Ayoze González y el coreógrafo Andrew Greenwood protagonizan la velada

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Esta semana, la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria se convirtió en un espacio de emoción compartida con la presentación de 'Te toca–Moving Concerts', un innovador proyecto organizado por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria que une música, movimiento y salud en una experiencia artística única.

El evento, concebido como una presentación ante profesionales de la salud e instituciones sociales y educativas, estuvo protagonizado por la Camerata Magec de la Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC), el afamado neurólogo y Jefe de Servicio de Neurología y Neurofisiología Clínica en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín; Ayoze González y el coreógrafo y artista mediador Andrew Greenwood, reconocido internacionalmente por su trabajo en el ámbito de la danza terapéutica y la inclusión a través del arte.

Desde los primeros compases, el concierto dejó claro que no se trataba de una cita convencional. Greenwood invitó al público a participar activamente, a moverse, a pisotear el suelo, a respirar y dejarse llevar por la música. La barrera entre escenario y platea se desvaneció, y el público, formado en gran parte por profesionales sanitarios, terapeutas, familiares y representantes de entidades sociales, se convirtió en parte esencial del espectáculo.

«La música tiene la capacidad de emocionar y conectar», explicó Clara Marrero, autora y coordinadora de Moving Concerts, durante la presentación. «Pero a menudo se percibe como algo lejano o inaccesible. Moving Concerts nace para que el concierto de música clásica se convierta en un espacio compartido. Nuestro objetivo no es cambiar la música, sino cambiar la manera en que nos relacionamos con ella: que cualquier persona, sea cual sea su origen o condición, pueda sentir que este lugar también es para ella».

En palabras de Greenwood: «El movimiento es vida, y la música nos recuerda que todos, incluso desde nuestras diferencias, podemos bailar al mismo ritmo».