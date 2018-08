Muere Aretha Franklin, la ‘Reina del Soul’

Su carrera recoge numerosos premios y la revista Rolling Stone la proclamó la mejor cantante de la historia

Este salto fundamental de la iglesia a la calle, clave en la génesis del soul, situó a Aretha Franklin en los años sesenta al mismo nivel de otros genios del género como Sam Cooke, Otis Redding o James Brown.

Así firmó clásicos como "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman", "I Say a Little Prayer", "Chain of Fools", "Think", "I Never Loved a Man the Way I Love You" o "Day Dreaming" a lo largo de una carrera en la que no hubo estilo que se le resistiera, puesto que también abordó el jazz, el rock o el blues.

Su expresividad, poderío y personalidad frente al micrófono causarían impacto en artistas como Beyoncé, Whitney Houston o Mariah Carey.