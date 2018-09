Mikel Izal: «Nos preocupa más simular que vivir la realidad»

— ¿Cómo será el concierto que ofrecerán en Gran Canaria Sum Festival? ¿Cómo será el repertorio?

— En este verano de festivales hemos intentado montar un repertorio que sirva de introducción al nuevo disco pero sin dejar de lado algunas de las canciones de álbumes anteriores que el público ya ha convertido en verdaderos himnos y que pensamos que no pueden faltar en este tipo de citas estivales.

— ¿Por qué Autoterapia?

— Éste último disco es más que nunca una mirada introspectiva en busca de la felicidad. La primera persona del singular está más presente que nunca en esta búsqueda. La música es terapia y sin haberlo pretendido me di cuenta de que ese concepto impregnaba todas las canciones que compuse para este disco de una forma mas intensa que en trabajos anteriores.

— En el disco hay algo de psicodelia, canciones sin estribillo y ritmos más pausados. ¿La banda está buscando nuevas vías o es una exploración de los caminos que ya habían inaugurado en los últimos años?

— Desde que empezamos a hacer música juntos siempre existido la sana intención de no ponernos límites. En los comienzos nos costaba más conseguir los medios para que esa búsqueda se materializara. Necesitábamos un tiempo que no teníamos, unas horas de estudio que no nos podíamos permitir, una forma de ensayar más eficiente que nos permitiera desarrollar las ideas de una forma efectiva. Lo único que ha cambiado es que ahora si disponemos de esos lujos, pero las ganas de jugar siempre estuvieron ahí.

— Supongo que esa idea de autoanálisis no será del agrado de los charlatanes y coachs que nos venden recetas de felicidad. ¿Les molesta que se comercialice la fórmula de la felicidad?

— Esa fórmula no existe, al menos no creo que nadie te la pueda vender. Eso está en cada persona, en la forma de afrontar lo que te va ocurriendo. Por eso cualquier promesa de felicidad será siempre un fraude si no nace de uno mismo.

— La necesidad de parar y reflexionar también asoma en el disco en las canciones Pausa y en Bill Murray. ¿Creen que vivimos en una especie de rueda para hámsters?

— Vivimos a toda velocidad y demasiado preocupados por los factores externos, por lo que pueda parecer aunque no sea, por simular más que por vivir la realidad. Creo que cada vez vamos a ser más conscientes de esa rueda y una vez que eres consciente de ella no creo que puedas desear otra cosa que salir de ahí inmediatamente. Espero que el mundo analógico vuelva, en algunos aspectos, para combatir al digital.

— ¿Les está siendo difícil digerir el éxito? ¿Les ha cambiado la forma de plantearse la música?

— Seguimos intentando hacer cada día la mejor canción de nuestro repertorio y divertirnos con ella. Una pasión no cambia por el éxito o por el fracaso, si eso ocurre es que no era pasión sino capricho.

— A pesar de que tienen una legión de fieles, apuestan por la autoproducción, ¿por qué? ¿Es difícil crecer por medios propios y llegar a tanta gente?

— Al principio nacimos y crecimos desde la autogestión por pura necesidad, porque nadie, excepto nuestros seguidores, apostó un duro por nosotros. Hoy seguimos con la misma fórmula porque hemos demostrado, también a nosotros mismos, que esa fórmula era válida para sacar adelante un proyecto musical.

— ¿Qué le impulsó a escribir el libro Los seres que me llenan?

— Lo mismo que me impulsa a escribir canciones: mi necesidad de contar historias y divertir me haciéndolo, ya sea acompañados de música y en verso, ya sea en prosa. Me excitan los nuevos retos, la posibilidad del rotundo fracaso y quizás en el campo musical empezaba a sentirme demasiado cómodo.

— Compuso la canción Infinitos bailes para Raphael. ¿Se imaginó alguna vez que trabajaría con él?

— Sorpresas que te regala la vida. Una de esas situaciones que si me la cuentan hace tres o cuatro años habría tomado por loco al visionario. Me hizo mucha ilusión que una figura tan icónica de nuestra música me tuviera en cuenta para poner mis ideas a disposición de su voz.

— Este año han participado en muchos festivales, no sé si han coincidido con sus compañeros de escenario en Sum Festival: Rozalén, Sidonie, La Habitación Roja, Elefantes, Novedades Carminha... ¿Se han fraguado lazos musicales en estos eventos?

— Se han fraguado sobre todo lazos personales, que son los que verdaderamente importan. Hemos tenido la suerte de conocer buenas personas entre bastidores. No importa si te gusta más o menos el trabajo musical de nadie, lo que importa es conocer a personas cuya compañía te hace feliz.

— Les ha salido un disco introspectivo sobre las dificultades para relacionarse con el otro en una sociedad que fomenta el aislamiento. ¿Se esperaba tan buena acogida para un disco tan existencialista?

— Nunca hemos tenido claro cuál iba ser la opinión del público en ninguno de nuestros trabajos, solo nos importaba si a nosotros nos emocionaba o no lo hacía. Con la publicación de cada uno de los álbumes hemos tenido la sensación de que era el mejor que publicamos y ese es el requisito fundamental que nos marcamos a la hora de lanzar un nuevo trabajo.

— ¿Están cansados de la gira?

— Tan solo llevamos recorridos los primeros pasos de lo que será una gira extensa. Una vez terminados los festivales comenzará la gira del ultimo disco propiamente dicha y que se desarrollará a lo largo de el año que viene. Éste verano ha supuesto prácticamente un calentamiento para desarrollar este nuevo show que será más largo, más completo, y en el que saldrán a la palestra algunos temas del último álbum que no se han podido incluir en el repertorio de los festivales. También contará con una nueva narrativa, un nuevo imaginario y una nueva puesta en escena que renovará por completo el concierto. Estamos deseando que el público vea lo que estamos preparando para el año que viene.