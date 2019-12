Mesa y López estrena la Navidad con Los Salvapantallas

Este jueves 12, a las 20:30 horas, el grupo Los Salvapantallas garantizará un inmejorable inicio de programa con sus versiones de grandes temas del pop y el rock. Nacho Rivas (voz), Alex Labao (guitarra y voces), David Campodarve (bajo y voces) y Daniel Delgado (batería y voces) reunirán de nuevo lo mejor de sus clásicos de los ochenta para el público que se congregue en torno al escenario situado en Mesa y López en su cruce con la calle General Vives.

Al día siguiente, el viernes 13, en esta ocasión a las 18:00 horas, Mesa y López acogerá la atractiva combinación de swing y jazz manouche del trío Plátano Swing. La voz de Rebeca Mora, acompañada por Paco Perera al contrabajo y Josue Kamino a la guitarra viajarán con su música hasta la pasada década de los 50.

La Navidad más familiar comenzará con los populares personajes de la serie La patrulla canina. Los seis cachorros y su maestro y líder, Ryder, tendrán un espacio también en el programa de la Navidad en Mesa y López para animar el sábado 14, a las 18:00 horas, la rambla comercial de Mesa y López.

Entre semana, el lunes 16, el martes 17 y el miércoles 18, a partir de las 18:00 horas, los villancicos serán protagonistas de las actuaciones corales. El coro juvenil Ulrika, el del colegio Jaime Balmes y la Coral Arenales, del distrito Centro, darán calor en la primera tarde de conciertos. El martes actuarán el coro del CEIP Alcaravaneras, el del CEIP Mesa y López y el del colegio Anita Conrad. Por último, el miércoles, cerrarán las actuaciones de coros escolares el coro de primaria del colegio Heidelberg y el coro de los Institutos Diocesanos.

El jueves 19 volverá al escenario el programa familiar con la sesión Juega, canta y baila, que dará comienzo a las 18:00 horas.

El segundo fin de semana de actuaciones comenzará el viernes 20, a las 18:00 horas, con una representación de la primera y única banda sinfónica de mujeres de Canarias y la segunda de España, la Gran Canaria Women's Band. En esta ocasión, será una agrupación instrumental la que actuará con la presentación de Ricardo Ducatenzeiler y bajo la dirección de Pilar Rodríguez, profesora de flauta de la Academia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y reconocida por la Royal School of Music en la especialidad de banda sinfónica.

El sábado 21 será el día para disfrutar de las magníficas versiones que realizan Los LiTTle del famoso grupo de Liverpool, con el que comparten, además, nombre (en su versión infantil). Un fantástico tributo para toda la familia de la banda de pop más admirada y versionada de la historia. Con sentido del humor, cuidado en los arreglos y una excelente ejecución, las geniales composiciones de The Beatles sonarán de mano de Samu Cósmico (Aburrido Cósmico), Sergio Casquero (Link Floyd), Alby Ramírez (The Birkins, Aburrido Cósmico) y Sergio Miró (The Birkins, Aburrido Cósmico). Su actuación comenzará a las 18:00 horas.

Una de las compañías de teatro infantil más populares en Gran Canaria, Espíritus de Sal, se hará cargo del cierre del programa de la Navidad en Mesa y López. El lunes 23, a las 18:00 horas, se representará en el escenario de Mesa y López «Cuentos de Navidad», la historia que permitirá a grandes y pequeños adentrarse en el mejor espíritu de estas fiestas.

El programa de Navidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está disponible en lpacultura.com.