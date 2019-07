«Me molesta que se venda a las cantantes como un objeto de deseo»

Uno de los aspectos que esta cantante y compositora, que forma parte del cartel del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se desarrollará en la playa de San Agustín de San Bartolomé de Tirajana, entre el 26 y el 28 de julio, fue el arquetipo que la industria otorgaba a las artistas que se subían al escenario.

«Una de las cosas que siempre me ha fastidiado en esta carrera, sobre todo en el mainstream, es que la mujer se tiene que vender sexualmente, como si fuera un objeto de deseo. Nunca he entendido muy bien que eso se extienda a todos los casos, porque con los compañeros masculinos no ocurre. Intuyo que se debe a que los grandes jefes de la industria siempre han sido hombres. Espero que eso esté cambiando. Por eso ha sido tan importante que hayan aparecido compañeras que hayan sido capaces de romper moldes, como ha sucedido, por ejemplo, con Adele. Ella no encaja en el prototipo que vende sexualidad. Incluso, con Amy Winehouse ocurría lo mismo. Son muy importantes las mujeres que se han convertido en poderosas dentro de la industria musical sin vender una imagen de sexualidad», explica la cantante grancanaria, una de las dos hijas de tenor Alfredo Kraus.

Dentro de ese círculo de mujeres que han «roto moldes» figura la cantante norteamericana Aretha Franklin, que falleció en agosto del pasado año y a la que el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival homenajea durante su 5ª edición.

«Siempre he tenido muchísimo cariño y admiración hacia Aretha Franklin. Es la gran dama y la gran reina del soul. Para el concierto que ofreceré en San Agustín he escogido un par de temas suyos, que creo que me van bien y que llevo años cantando», avanza la artista sobre la actuación que protagonizará el sábado, día 27, con el mar del sur de Gran Canaria de fondo.

Esa admiración por la legendaria cantante de Memphis entronca con el proyecto musical Pioneras, con el que Patricia Kraus recorre los escenarios desde hace un año. «En los conciertos de Pioneras rendimos homenaje a las mujeres que abrieron camino. La gente no tiene en cuenta lo difícil que ha sido para esas mujeres. En el caso de Aretha, se trataba de una mujer negra en el Sur de Estados Unidos, nacida en un entorno social bajo. Construyó su carrera gracias a su talento, porque Aretha no solo era una gran cantante, era músico y tocaba muy bien el piano. Resulta increíble lo que ella y otras mujeres han logrado. Todas las que venimos detrás debemos rendirles homenaje. Fueron mujeres con un poderío brutal que nos han permitido seguir su estela a las demás», confiesa desde Madrid.

Durante su actuación en este festival que le permitirá escaparse unos días del calor «tremendo» que este julio ha marcado el día a día en la capital del estado, Patricia Kraus regalará al público un repertorio marcado, como es evidente, por el soul.

«Tocaremos algunos temas de soul, compuestos por mí en castellano. También incluiremos varios que son de homenaje a Aretha y varias sorpresas», avanza sobre una actuación en la que estará acompañada por la banda con la que trabaja y que incluye saxo, contrabajo, piano, trompeta y batería. «Llevamos años tocando juntos y divirtiéndonos. Nuestro objetivo siempre ha sido divertirnos sobre el escenario y conseguir que la gente que nos escuche también se lo pase muy bien», apunta entre risas.

Patricia Kraus señala que el soul es un estilo musical que se ajusta «muy bien» a sus cualidades como cantante y tiene claro por qué sobrevive en tan buena forma al paso del tiempo. «El soul ha sido una evolución del blues y del rhythm and blues. Tiene muy buena mezcla con las nuevas tecnologías y con otros estilos musicales. Se puede hacer un soul clásico, pero también se puede mezclar. Es una referencia para otras músicas de raíz. Además, como siempre han existido grandes cantantes de soul, el repertorio es un lujo», destaca.

«A mí, el soul no me resulta complicado. Es fácil de acoplar a mis características vocales. Obliga al uso de tesituras agudas, medias y graves y eso me viene muy bien. Además, es muy rítmico y eso me gusta. Resulta sencillo encontrarse con temas estupendos que están en esa corriente», dice.

Su carrera no solo transita por este género en la actualidad. «He evolucionado más hacia el jazz, pero con un estilo parecido al de Norah Jones. Un pop-jazz. Ya te he dicho que me gusta mezclar géneros, como hago con el soul y el blues, pero sí que es cierto que estoy más en el circuito del pop-jazz», reconoce.

Comenzó a alejarse de la industria musical y a autoeditarse de una forma «paulatina». «Todo ha cambiado. No soy un genio, pero el cambio lo vi venir hace mucho tiempo. De entrada, dejé mis contratos con las discográficas, me autoedité y me centré en el directo. Para eso he tenido que abrir mercados, viajar a ferias y cantar en el extranjero. No ha sido fácil hacerlo desde España, porque muchos creen que, si eres músico español, cantas flamenco. Hay que luchar contra muchos tópicos», desvela.

«Decidí centrarme en esa nueva realidad, que ahora es incuestionable y en la que muchos han nacido ya. No saco discos, aunque en octubre lanzaremos Gotas, con temas en castellano. Ahora lo que se hace es ir lanzando canciones en las plataformas digitales, aunque tengas un disco en mente. Es más fácil, porque según los grabas, lo lanzas en la red. Antes, todo se encarecía, porque solo podías trabajar con una discográfica o pidiendo un crédito al banco para editar un disco, que es carísimo», continúa. Pese a ello, siempre edita de forma física cds con sus nuevas creaciones. «Se venden discos en los directos. Cumplen la función de contacto con tus seguidores. Lo interesante es ir haciendo público, porque es quien te sostiene la carrera en la actualidad».

Patricia Kraus toca el próximo sábado en San Agustín, tras DJ TBC. Le siguen: Anthony Paule Soul Orchestra, Annika Chambers, Chilly Bill Rankin & Jerry Jones y Wendy Moten.