El Maspalomas Costa Canarias Soul se consolida La emocionante interpretación de Chick Rodgers de '(You make feel like) A Natural Woman' destacó en la noche del sábado

Difícil describir en pocas palabras lo vivido en la noche del sábado en la Playa de San Agustín en la segunda jornada del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival. Con un público entregado, que llenó cada rincón de la arena, el paseo y la zona de restauración, el momento cumbre llegó en el momento en el que Chick Rodgers recibió una cerrada y emocionante ovación tras hacer una memorable e inolvidable interpretación de '(You Make me Feel Like) A Natural Woman', un tema escrito por Carly Simon y Gerry Goffin para Aretha Franklin en 1967, y posteriormente interpretado por la propia autora en su legendario disco de 1971 Tapestry. Rodgers no pudo contener la emoción y rompió a llorar. Ese momento resume y consolida un proyecto que ayer vivió un día para el recuerdo.

No sería justo dejar de mencionar otros momentos álgidos, llenos de emoción. Larry Springfield se metió a la gente en el bolsillo interpretando en esta ocasión clásicos de los 70, como el 'Let's Get It On' de Marvin Gaye o el 'Hard to Handle' de Otis Redding, que en la playa del alma sonó a veces similar a la versión posterior grabada por The Black Crowes gracias al carácter blusero del director de la Soul Orchestra, Anthony Paule.

Foto de familia de los artistas del festival, en San Agyustín. / c7

Una noche además sin incidentes, con destacadas actuaciones también de Mtch Woods, que además abrió la tarde con un interesante taller sobre la historia del Woggie Boggie; de Larry Batiste, Nona Brown y Omega Rae; y de la selección musical de la dj palmera Monterreina.

Este domingo quedaba aún tiempo aún para disfrutar de algunas actividades en el área de restauración, para despedirse de una playa en la que quedará para siempre en el recuerdo la noche del 30 de julio de 2022.

A mediodía, Mitch Woods y Anthony Paule protagonizaron un interesante taller titulado 'El piano Boogie Woogie se encuentra con la guitarra Jump Blues', precedido y continuado con una sesión de puro estilo afroamericano a a cargo de Sergio Miró Dj Set, al que siguió un concierto de Roc Flowers, y fin de fiesta nuevamente a cargo de Sergio Miró, que sirvió para quedar con ganas de que llegue ya la edición de 2023.