María Toro une foclore gallego y jazz en 'Mestura' en la Sala Insular de Teatro La artista protagoniza junto a su trío esta velada este viernes, a partir de las 19.30 horas, dentro del ciclo Jazz Otoño de la capital grancanaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:29

La Sala Insular de Teatro (SIT) acoge este viernes, 7 de noviembre, a las 19.30 horas, el concierto 'Mestura' de María Toro Trío, una propuesta que forma parte del ciclo Jazz Otoño 2025 y que invita a un viaje musical entre el jazz contemporáneo y las raíces del folclore gallego.

Dirigido, compuesto y arreglado por María Toro, quien además interpreta la flauta travesera, la percusión y la voz, el trío se completa con David Sancho al piano, teclados y OP1, y Bandolero a la percusión.

'Mestura', que en gallego significa mezcla, reúne por primera vez dentro de su repertorio dos estilos totalmente diferentes. Por una parte, su vertiente más jazzística y, por otro parte, su conexión con la música popular de su tierra. Ambas se mezclan de forma natural y fluida en un conjunto de creaciones donde se acerca a sus raíces a la vez que demuestra su gran talento en el jazz.

El proyecto supone una evolución en la trayectoria de la flautista, ya que ha llevado a cabo durante tres años colaboraciones con músicos de otros géneros como el flamenco, la música clásica, brasileña o rock, y que ahora crea nuevos sonidos de la mano de la pandereta gallega, instrumento que Toro toca desde la infancia y que se convierte en eje simbólico y musical del espectáculo.

En esta propuesta, la habitual música instrumental de la artista deja espacio a la música popular, integrando letras tradicionales gallegas, algunas transmitidas por vía familiar, reinterpretadas a través de la fusión con diferentes escuelas y lenguajes musicales.

'Mestura' tiene una duración aproximada de 75 minutos, está recomendado para todos los públicos y las entradas están disponibles a un precio de 10 euros.