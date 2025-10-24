Maikel Delacalle regresa y estrena 'Retro 11' junto a Camin, primer adelanto de su próximo álbum 'DLC Vol.1' El artista tinerfeño marca el inicio de una nueva etapa musical con 'Retro 11', una fusión de trap y reguetón cargada de energía y estilo, que anticipa su esperado proyecto discográfico previsto para 2026

Maikel Delacalle, uno de los referentes más destacados de la música urbana en España, anuncia su esperado regreso con el lanzamiento de 'Retro 11', un potente tema en colaboración con Camin, disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. Este single se presenta como el primer adelanto de su próximo álbum, 'DLC Vol.1', que verá la luz a comienzos de 2026.

'Retro 11' fusiona el trap y el reguetón en un sonido envolvente y lleno de carácter, donde Delacalle comparte protagonismo con Camin, artista granadino con más de 2 millones de oyentes mensuales en Spotify. El tema destaca por su energía y por una dualidad entre lo motivador y lo sensual, reflejando la versatilidad artística de ambos intérpretes.

«Para mí, 'Retro 11' significa fuerza. Cuando digo 'salgo pa' la calle, me enganché las 'Retro 11', quiero expresar que ya estoy listo para salir y que se preparen. Es una canción que me motiva y te hace mover la cabeza sin parar», explica Maikel Delacalle.

Compuesto por Maikel Delacalle (Mikel Cabello) y Camin (Lorenzo Javier Campoy Mingorance), y producido por Soul, el tema también cuenta con un videoclip rodado en Tenerife bajo la dirección de FRIAS. El audiovisual combina paisajes autóctonos de la isla con una estética urbana y una narrativa visual muy cuidada, reflejando la conexión del artista con su tierra.

Con este lanzamiento, Maikel inicia una nueva etapa en su carrera. 'DLC Vol.1' será un disco compuesto por 11 temas en los que el artista explora un estilo más oscuro y callejero, sin perder la esencia que lo caracteriza.

«El estilo de este álbum es un poco más oscuro de lo que están acostumbrados a ver de mí. Aun así, hay canciones con la esencia de siempre, junto a nuevas actualizaciones en los flows», afirma Delacalle. «Llevo un año y medio trabajando en este proyecto y estoy muy ilusionado de que por fin puedan escuchar todo en lo que he estado trabajando tanto».

Un artista con acento canario y más de 3 millones de oyentes

El artista tinerfeño, que acumula más de 3 millones de oyentes mensuales en Spotify y 1 millón de suscriptores en YouTube, es uno de los nombres más influyentes del género urbano nacional. Con éxitos como 'Ganas', 'Mi Nena' o 'Lo Siento', ha logrado cifras millonarias de reproducciones y reconocimiento internacional.

Galardonado en 2022 con el premio a 'Mejor Artista o Grupo Urbano' en los Los40 Music Awards, Maikel Delacalle continúa consolidando su posición como uno de los artistas más versátiles y auténticos del panorama musical español.

En los últimos años, ha participado en festivales como Arenal Sound, Sonorama Ribera o Boombastic, además de involucrarse en iniciativas solidarias, como su reciente apoyo a las labores humanitarias tras la DANA en Valencia.

Con 'Retro 11', Maikel Delacalle no solo reafirma su fuerza creativa, sino que también abre el camino hacia un nuevo capítulo artístico, con un sonido más maduro, contundente y fiel a sus raíces.

