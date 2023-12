«En Madrid mostramos que la OFGC es la mejor orquesta de España»

El británico Karel Mark Chichon destaca que la OFGC atraviesa un gran momento, hasta el punto de ser una de las mejores del continente europeo, desde su punto de vista, aclara. Le preocupa, eso sí, el cambio generacional que se avecina y que cobrará forma tras las audiciones previstas para el 2024.

- ¿Qué balance hace de este primer tramo de la temporada?

-Muy satisfactorio. Primero, porque se han llenado todos los conciertos. Para nosotros un lleno es económico, cuando conseguimos un 100% de ventas, porque hay ocasiones en las que nuestros queridos abonados no pueden ir. Hemos arrasado incluso con programas que no consideraba como los más punteros, pero que han despertado un gran interés. Creo que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) está en un gran momento. No solo queremos disfrutar de este momento, sino ampliarlo. La OFGC está en un momento glorioso, no solo musical sino humano. El otro día lo comenté en los ensayos. No solo se trata de la capacidad técnica, sino la inteligencia musical que se ha desarrollado. Ahora cuenta con una gran sensibilidad y flexibilidad en la manera de tocar, que es el último paso hacia la plena madurez.

«La palabra acomodarse no está en mi repertorio, la orquesta tiene que ir a más»

- ¿Cuando hay estabilidad interna se toca mejor? Durante las 'tormentas' el nivel no bajó, ¿o sí?

-Creo que cuando hay una tormenta, la gente se supera. Y lo que queda después es una mayor fortaleza. Una orquesta, después de un camino complicado, da las gracias, agradece lo que tiene y busca un plus. Me veo reflejado en eso como director. Primero, porque se hizo bien durante las 'tormentas'. Después porque estoy agradecido de estar en la situación actual y ahora quiero tomar esta situación para ir a más. A veces son situaciones únicas, porque poder hacer música en un momento como este es singular. No hay muchas orquestas, tanto en España como en Europa, que tengan un ambiente de trabajo similar. Y eso hay que agradecerlo, repito, y aprovecharlo.

- ¿Uno de los objetivos entonces es no acomodarse?

-Mientras yo esté aquí, la palabra acomodarse no entra en nuestro vocabulario. Los músicos así lo ven. Hicimos de nuevo la 'Patética' de Chaikovski, que habíamos tocado hace unos cinco años. Mi actitud no fue la de haberla tocado ya juntos, porque me encontré con una orquesta con mayores capacidades. Entonces, tuve que dar diez veces más de mí y por supuesto exigirles diez veces más de lo que se exigió cinco años atrás. El resultado fue una 'Patética' más rica, contundente y expresiva. Por eso le digo que acomodarse no entra en el repertorio.

- ¿Afrontar programas no tan convencionales y estrenar nuevas piezas enriquece a la orquesta?

-Siempre he intentado pensar en el público. También, sobre todo una vez superada la pandemia, en cosas que el público no haya escuchado habitualmente y que son atractivas. Así fue por ejemplo el programa dentro del 19º Congreso Mundial del Saxofón que tenía como sede Las Palmas de Gran Canaria o el último programa antes de la Navidad, con una selección de 'Música para ocasiones reales'. 'Luisa Fernanda' también fue otro ejemplo -por supuesto es una obra muy popular pero nunca se había interpretado en un concierto de abono-. Y todos estos proyectos se vendieron muchísimo.

«Tras tocar 'Luisa Fernanda' en el Teatro Real, la OFGC toca con más confianza y soltura»

- ¿Es difícil encontrar ese equilibrio entre el crecimiento de la OFGC y atraer al público?

-Sí, requiere pensarlo mucho antes. Tengo la ventaja de que conozco al público. Intento no ser complaciente y siempre me pregunto si lo que programamos es atractivo o no lo es. Estamos para servir al público. Si te equivocas tres veces, la cosa empieza a ir mal.

- ¿Tiene claro que el público de la OFGC sabe y no le vale cualquier cosa?

-Absolutamente. En todos los sitios, también, pero creo que en esta isla hay un enfoque hacia la cultura bastante singular. Es algo colectivo. No solo se trata de que la gente sepa de cultura, también los políticos tienen un enfoque especial hacia la cultura.

- Entre los mentideros habituales de los abonados se habla mucho de que en la temporada de la OFGC ahora se disfruta de directores y solista que antes solo se podían ver en el marco del Festival de Música de Canarias. ¿Cómo se logra eso?, porque entiendo que no se trata solo de una cuestión económica.

-No se consigue con dinero. Se logra conociendo muy bien el panorama económico internacional y los cachés de todo el mundo. Y no como se hacía antaño, inflando cachés que no correspondían. Se logra también sabiendo que si tienes a un director de primera liga no necesitas siempre a un solista similar en el mismo programa. Incluso, si tienes a un director de esas características, igual es el momento de darle la oportunidad a un solista canario. Tengo una muy buena relación con el Festival de Música y puedo decir que la OFGC no se queda por detrás. Tiene la misma capacidad de mostrar a los mismos directores y solistas. No solo en este primer tramo de la temporada, desde hace tiempo no hay un solo director que no quiera volver y que no alabe el gran nivel de la orquesta. Y es importante explicar lo que significa. No solo se trata de que la orquesta toque muy bien, que también es el caso de la OFGC. Es el ambiente de trabajo. Un director lo que quiere es llegar y trabajar. Y crear algo a su imagen. Hay orquestas que son flexibles para lograrlo. Otras no tienen esa capacidad ni quieren. Aquí no solo pueden trabajar, sino que los directores reciben, multiplicado por cuatro, lo mismo que ponen. Así son las grandes orquestas.

- Los directores suelen elogiar mucho la flexibilidad que tiene la OFGC. ¿Cómo se consigue?

-Cuando vine aquí, en 2017, heredé una orquesta con muchas cualidades. Pero una de ellas no era la flexibilidad. Musicalmente podríamos decir que no estaba en la dirección correcta para ser flexible. Eso se explica y se logra a largo plazo. Y, entre comillas, se entrena. No se logra de un día para otro. Depende del repertorio y de cómo se hace el repertorio. Si haces todo el repertorio sinfónico central de la orquesta -de barroco a moderno- e incluyes además ópera en concierto - si todo ese repertorio lo ensayas una y otra vez de una cierta forma, poco a poco, se consigue esa flexibilidad y ese 'sello' de cómo afrontar cada repertorio que es tan diferente-. He fomentado también que la OFGC tome riesgos. A veces nos reímos en los ensayos, porque les digo: 'Yo sigo para adelante, si ustedes vienen, bien. Si no, nos estrellaremos todos'. Ese sentido de riesgo enriquece al músico y genera que, a veces, no se sepa lo que va a pasar en los conciertos. Antes, tenía la sensación de que la orquesta estaba un poco perdida sobre qué dirección tomar musicalmente hablando, porque no estaba bien engrasada y posicionada para desarrollar todas sus cualidades.

- Cuando llegó, recuerdo que consideró clave para alcanzar el nivel actual la serie de conciertos que programó con las sinfonías de Beethoven. ¿Buscaba esa flexibilidad de la que habla?

-Absolutamente. El primer Beethoven que hicimos creo que no tuvo identidad. Ahora, cuando lo hacemos, sí que tiene la identidad de la OFGC. Sin pedirlo en el primer ensayo. Los músicos ya lo saben. Y aquí entra la figura y las cualidades que yo creo que necesita un director titular de una orquesta. Puede pasar que un director invitado sea muy bueno y haga un gran concierto, pero después como director titular sea nefasto. Es decir, la calidad de un titular nunca se puede medir solo como calidades individuales de cómo dirige un concierto o repertorio en particular, porque desde mi punto de vista tiene que lograr que la orquesta haga Beethoven a un nivel alto, pero que también sepa tocar Mozart, Brahms, Richard Strauss, Mahler, Stravinsky, etcétera, de otra forma. Además, ese mismo director debe de ser capaz de acompañar conciertos de piano, violín, cello, etcétera con solistas, que se entienda y sepa respirar con los cantantes, que dirija y sepa manejar un coro y que tenga un repertorio global en el que estilísticamente se desenvuelva bien. Son muchos requisitos y con que falle uno normalmente la orquesta pierde un poco el respeto por su director. Y le aseguro que hacer todo este repertorio bien y mantener un nivel por encima de la media semana tras semana no es nada fácil. Solo se consigue sabiendo que siempre puedes mejorar y que nunca es suficientemente aceptable. No digo que yo sea el mejor intérprete de Beethoven. Pero creo que puedo aportar una media de nivel para ir a más. Después está el desarrollo propio del director. He visto que me he hecho mejor director con esta orquesta, porque nos hemos desarrollado juntos. Después del primer ensayo de cada director invitado, yo llamo para informarme. Según lo que me digan, llamo más o menos. Aquí no pasa nada sin que yo lo sepa. Es la mejor manera de proteger a la orquesta. Si su paso por la orquesta es bueno, sobre la marcha pienso qué repertorio sería el ideal por si vuelve, no para él, sino para el crecimiento de la orquesta. Esas son las sensibilidades que considero que tiene que tener un director titular. Además, todo lo que dirijo en la OFGC ya lo he hecho antes, porque quiero aportar algo. Cuando lo haces la primera vez, lo normal es que no aportes ni el 50% de lo que puedes lograr.

- ¿Estrena entonces siempre repertorio con otras orquestas?

-Sí, salvo si se trata de obras contemporáneas, lógicamente. Mi responsabilidad con la OFGC es mucho mayor.

«La orquesta afronta un cambio generacional. Me preocupa, porque no se trata solo de que lleguen buenos músicos»

- Sin menospreciar a los demás directores, pero si algo habla del nivel actual de la OFGC es que haya regresado una leyenda como Trevor Pinnock y lo haga para tocar en dos conciertos...

-Totalmente. Que después de su concierto en noviembre quiera concretar nuevas fechas para la siguiente temporada es un claro ejemplo. Lo dice todo. Las posibilidades de crecimiento son infinitas, también porque tengo un Cabildo de Gran Canaria que me apoya para hacerlo. Eso también es una fuente de inspiración para mí, aunque pueda sonar muy romántico. Los políticos, que están por encima, te pueden inspirar o quitar todas las ganas de continuar. Reconocen la joya cultural que tienen en la OFGC y eso me inspira. Y no estoy haciéndoles la pelota. Es la realidad.

- Otro punto de inflexión vino en el primer concierto. Hubo una protesta a la entrada, con octavillas por parte del coro, pero después se generó una comunión entre la OFGC, usted y el público que resultó absoluta, por lo que resaltaron los asistentes. ¿Cómo lo valora?

-Lo ha dicho muy bien. Lo que se vivió con aquel 'Réquiem' de Verdi fue uno de los grandes conciertos de mi vida. Lo fue en un sentido espiritual. Tras los primeros diez minutos, me dije: '¡Madre mía!'. Es algo difícil de describir y creo que es aquello que explica por qué alguien es músico. Cuando acabó el concierto hubo un silencio tan enorme y colectivo... Cuando el público, la orquesta y el coro van contigo... no se traduce en los aplausos y los bravos. Se ve en el silencio. Fue un momento único.

- Tras ese concierto, ¿ha mejorado su relación con el coro?

-Nominé a Josep Gil como director asistente con la idea de lograr una mayor coordinación con el coro y para aclarar ciertos malos entendidos. Vamos en la dirección de lograrlo. El tiempo dirá hasta qué punto. Entiendo que los problemas con el coro existían antes de que yo llegara. Es heredado desde hace muchos años, pero me enfoco en el presente y desde luego lo que no he hecho es mostrarme indiferente.

- 'Luisa Fernanda', incluido el estreno de la OFGC en el Teatro Real, fue otro punto importante de este primer tramo de la temporada. ¿Cómo lo valora?

- Si a nivel espiritual el primer concierto de la temporada fue inolvidable, 'Luisa Fernanda' fue el puñetazo en la mesa en Madrid. Dijimos: '¡Aquí estamos!'. Causó extremada sorpresa, incluso entre los directivos del Teatro Real. Fue un proyecto complicado.

- Y caro, ¿no?

-Yo no diría que fue caro y menos aún con los resultados que se generaron a posteriori. Además, los gastos se compartieron con el Teatro Real. También debo decir que desde entonces la OFGC ha crecido más. Conquistar la capital es algo muy distinto a lo habitual. Cuando se logra, el músico se crece y por eso ahora la OFGC toca con más confianza y soltura. Mostramos al resto de España que hoy tenemos la mejor orquesta del país, desde mi punto de vista.

- ¿Volverán al Real o irán al Auditorio Nacional?

-Se ha hablado. Lo que tenemos son planes no concretados para que la OFGC gire más a nivel nacional y europeo. Estamos en ese nivel y somos embajadores dignos para la isla. Tenemos una orquesta que está muy por encima de la media de las orquestas europeas, como bien dijo el consejero del Cabildo. Hablamos de una de las grandes orquestas del continente, de verdad. La OFGC cuando se junta y quiere sumar, como sucede ahora, es una fuerza de la naturaleza. Y no les estoy haciendo la pelota. Lo digo porque dirijo también otras orquestas y no encuentro en ellas lo mismo que aquí.

- ¿Para girar se necesita dinero?

-Por supuesto. Pero para eso existen unas posibilidades económicas y está el apoyo político. Sería promocionar la isla, decir que no solo es sol y playa, también cuenta con una joya cultural que destaca por encima de otras. Se hace en otras comunidades. La orquesta del Teatro Real estuvo en Nueva York y no creo que fuera hasta allí si no fuera una gran orquesta, como lo es.

- Para afrontar proyectos así se requiere un gerente, puesto que de nuevo está vacante...

-Sí, se necesita un gerente y me consta que el proceso está en marcha.

- ¿A nivel interno reina la paz y la tranquilidad, teniendo en cuenta lo que siempre es una orquesta?

-Sí. Siempre hay pequeñas confusiones. Para aclararlas estoy yo. Ha faltado cierta comunicación con algunos grupos y eso se aclara hablando y atendiendo a la gente. Algo que algunos de mis predecesores no hacían. El músico quiere y merece ser escuchado, aunque no siempre estemos de acuerdo.

Karel Mark Chichon, en una imagen de archivo. C7

- ¿Cómo van las audiciones para cubrir las distintas vacantes?

-Sin gerente no se pueden realizar. Pero es una prioridad. Todos las quieren realizar y el primero soy yo. Hay muchas plazas que cubrir. Y el nivel de los candidatos que vienen cada vez es más alto, creo que por el nivel que ha alcanzado la OFGC. En las anteriores, los que se presentaban eran de un nivel más bajo y no pasaban a ser elegidos. Se ha visto por ejemplo en la última prueba de chelos. En 2024 tenemos una grandísima oportunidad de cubrir las plazas con músicos que de verdad vendrá a sumar. Esto enlaza con otro tema que hay que cuidar mucho y que me preocupa. Habrá un cambio generacional muy importante. En enero no tendremos ninguna de las tres plazas de trombones cubiertas - es decir, se nos va la sección completa-. También se jubilan otros solistas de otros instrumentos y algunos han pedido bajar de posición porque necesitan tener menos presión y eso es algo que hay que agradecerles después de tantos años prestando un servicio fantástico a la orquesta. También tenemos abiertas las dos plazas de 'concertino'. Quiero enfatizar lo que significa. No es solo que entre alguien muy bueno tras una audición. Significa que una vez que entra se lleva a cabo un periodo de prueba y hay que cuidar mucho a esa persona y al grupo al que pertenece. Y cuando haya tensiones y malos entendidos, que siempre los hay porque no se conocen, el director titular está para solucionarlo. Me he tenido que sentar con más de un músico que ha entrado nuevo en la orquesta y después todo ha ido mucho mejor. No solo tienen que ser buenos músicos, deben de saber cómo tocar en esta orquesta y eso no se capta en un día.

- Pero usted anunció que se va al finalizar la temporada 2024/25, ¿no es así?

-Estoy todo 2024. Lo que dejo cerradas son las audiciones. Todo el proyecto lo dejo encaminado y hasta que me vaya seguiré protegiendo y apoyando el futuro que vendrá después. Musicalmente hablando es mi orquesta y todo lo que le suceda en el futuro me afecta. No me quito de en medio y ya está. Habrá que planear muy bien el futuro.