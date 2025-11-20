Luz Casal y Bebe cantarán en 2026 en el Alfredo Kraus dentro del Festival Mar Abierto Los conciertos son el 1 de mayo y el 7 de junio

Festival Mar Abierto anuncia las actuaciones de Bebe y Luz Casal en 2026. El ciclo de conciertos prepara para el año que viene una nueva edición, especialmente significativa, con la que celebrará sus dos décadas como uno de los grandes referentes musicales de Canarias.

La artista extremeña llegará con la gira conmemorativa de los 20 años de su disco debut 'Pafuera telarañas', mientras que Luz Casal presentará en las islas su nuevo espectáculo 'Me voy a permitir'.

Ambas artistas pasarán por el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. Bebe actuará el 1 de mayo y Luz Casal lo hará el 7 de junio.

Además, la extremeña confirma una segunda fecha en Canarias, con un concierto el 2 de mayo en el Teatro Leal de San Cristóbal de La Laguna.

El director de Mar Abierto Producciones, Jairo Núñez, asegura que «es muy especial contar con artistas de la talla de Bebe y Luz Casal en esta edición tan simbólica para nosotros. Ambas han dejado huella en generaciones y siguen sorprendiendo con su manera de entender la música. Celebrar veinte años del festival con ellas es también celebrar al público que nos ha acompañado desde el primer día».

Luz Casal viene a Festival Mar Abierto con la gira de presentación de su nuevo trabajo, 'Me voy a permitir', considerado el disco más libre y ecléctico de su trayectoria. En él despliega diez canciones que funcionan como diez miradas, diez actitudes y diez formas de interpretar el mundo.

Bebe, que ha vuelto este año a los escenarios, se embarca en una de las giras más especiales de su carrera, celebrando el 20º aniversario de 'Pafuera telarañas'. El que fuese su álbum debut, se ha convertido en las últimas décadas en uno de los trabajos más emblemáticos de la música española.