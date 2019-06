Los Vinagres planean una verbena rockera

En su último disco, la banda sale del garaje para conducir su rock pantanoso y contundente por rutas más latinas, que beben de la tradición verbenera canaria. «Nos atrevimos a hacer lo que queríamos. El disco es alegre y verbenero. Todo está buscadísimo. Estamos muy contentos», sostiene el vocalista, quien asegura que sus bases rítmicas, anejas al son cubano y al reggaetón, es bien recibida por los rockeros más puristas gracias a la energía que imprimen a sus conciertos.

De hecho, de momento, dice, nadie se ha quejado del viraje. «Ha sido todo en positivo. Hemos sumado seguidores», afirma Lorenzo, que dice mantener intacta la energía a pesar de la intensa agenda de concieros de Los Vinagres. De hecho, mañana, antes de actuar en Gran Canaria, la banda dará un concierto en un festival de Palencia.

«En Las Palmas tocaremos sobre las doce y media. Será llegar y tocar. Nos gustan las cosas extremas. Llevamos un periplo bueno pero estamos acostumbrados», reconoce Lorenzo que, al igual que el batería Rober Acosta, ronda los 31 años, mientras que Sergio, el bajista, tiene unos 23 años.

Esa juventud les ayudará a afrontar la tupida agenda de conciertos que les depara el verano, con citas en multitud de festivales españoles como Sonorama, Gigante, Ebrovisión y también extranjeros, como el Festival Sons no Parque en Alijó (Portugal) y el Ruido Fest de Chicago, donde compartirán escenario con Los Tigres del Norte. «Traspasar fronteras me hace ilusión. No sé cómo se tomarán los portugueses las verbenas», comenta Lorenzo, que reconoce que su música está influida por combos palmeros como la Orquesta Banot, Bolero o la Wamampy, de La Gomera.

«Todo ese mundo de las orquestas, más las que hemos visto por aquí de Perú o Colombia como Los Mirlos, siempre han sido referentes para nosotros», abunda el cantante que sostiene que las orquestas festivas de la peninsula distan mucho de las del archipiélago.

También sus letras están llenas de endemismos canarios, como la chibichanga, a la que dedican una canción. «No lo entienden y nos preguntan a cada rato. Ya lo decimos sin complejos. Antes dábamos mil vueltas antes de decir que era la polla», dice entre risas el cantante al que le encantaría conocer a José Vélez, al que también le han hecho una canción. «Está hecha desde el corazón, sin ironía. Es el Julio Iglesias canario. Nos jodió saber que aquí lo llamaban Pepe Gafe y lo quisimos defender. Si contactamos con él, me caigo para atrás», confiesa.

El LPA Beer & Music Festival abre sus puertas hoy en la trasera del parque de Santa Catalina para ofrecer más 20 horas de música y 23 marcas de cerveza, además de una zona gastronómica y actividades para la familia.

En la jornada de hoy, a partir de las 19.30 horas, subirán al escenario Tarque, el cantante de M-Clan, que presentará su primer disco en solitario. Lo hará acompañado por los músicos Carlos Raya, Coki Giménez e Iván González para garantizar un potente directo.

También Depedro, integrante de Calexico, actuará en la cita para ofrecer su rock fronterizo de raíz latina y folclórica.

El cuarteto Desvariados, una de las bandas emergentes en el panorama rockero nacional, y los ganadores del concurso telonero, el grupo canario Mentes eXtremas, completan la oferta musical del primer día del LPA Beer & Music Festival.

Mañana tocará el turno a Marlango, Fuel Fandango, Los Vinagres, El niño de la hipoteca y Nixon en una jornada ecléctica donde los ritmos acelerados del rock garajero se darán la mano con sonoridades más pausadas y electrónicas.

La jornada del domingo, de carácter familiar, contará con las actuaciones de Aseres, Maldita EGB, Los Salvapantallas y Hackers. La música sonará desde el mediodía.