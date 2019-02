Los Enemigos vuelven por sus fueros

«Haremos y tocaremos un poco de todo. No estamos presentando ningún disco, así que picotearemos de todos ellos. El concierto será un repasito en el que creo que entrarán canciones de todos nuestros discos. Solo habrá buenas canciones y rock. No llevamos mucha pirotecnia», comenta Santiago sobre la cita de esta noche que, probablemente, reúne a algunos detractores de las carnestolendas que hacen suya la canción ‘enemiga’ Me sobra carnaval. «No sabía que están en carnavales. Menos mal que hay gente para todo. Si tengo ocasión, me acercaré a verlos», dice sobre esta circunstancia.

No todos los enemigos estarán sobre el escenario. Faltará el guitarrista canario Manuel Benítez, excomponente de la mítica banda Teclados Fritos. «Tiene concierto con su otro grupo, Los Porretas. Iremos con David Krahe, el guitarrista de Los Coronas que me acompaña en los concierto acústicos. Sustituirá a Benítez. Es muy trabajador y se lo ha currado mucho. Va a sonar muy bien», asegura.

Josele está preparando el próximo disco de Los Enemigos. De momento, solo tiene las canciones en su cabeza y no podrán asomar en el concierto de esta noche. «Todavía no se las he enseñado a estos (Fino Oyonarte, Chema Animal Pérez y Manuel Benítez). Vivimos muy lejos. Ya las trabajaremos de aquí a un par de meses», comenta sobre el estado embrionario de un trabajo que le gustaría grabar durante el verano y que tendrá mucho contenido social. «Han salido canciones cabreadas, bastante punkarras y muy hartas. El material que tengo es muy cañero», explica Santiago.

Este proyecto demuestra que será bastante improbable que la banda vuelva a disolverse, como sucedió en 2002. De hecho, confiesa que su reunificación de 2012 no fue meditada. «Fue algo bastante imprevisto. No lo hemos ocultado. Nos llamaron y la idea era solo hacer un concierto. Nos venía muy bien. Nos sentimos muy a gusto. Nos salieron más conciertos y empezamos a comportarnos como un grupo vivo. Tanto es así que dije; vamos a grabar». Fue así como, en 2014 sacaron Vida inteligente y, ahora, se barrunta otro nuevo álbum en el horizonte.

Esta noche sonarán temas como Desde el jergón, Septiembre, La cuenta atrás, Na de na o Señora, canciones en las que se reflejó una generación descreída y posmoderna. «Es posible que sea una generación desencantada, pero no sabría cuál es el denominador común. Quizá la ausencia de militancias, de definiciones y de tribus. Cuando empezamos a tocar, no sabían dónde meternos. Los organizadores de festivales no eran tan abiertos como ahora y no encajábamos en ninguno. En aquel entonces esa indefinición jugaba en nuestra contra. Las canciones no estaban vinculadas a ningún movimiento ni época, por eso siguen siendo vigentes y porque están escritas con el corazón. Con el tiempo, esto ha jugado a nuestro favor, porque siguen emocionando o al menos eso quiero creer», explica Santiago.

Dificultades. No obstante, el músico confiesa que, a pesar de su trayectoria, Los Enemigos no tienen un espacio propio en la industria musical. «Nunca lo hemos tenido. Seguimos al margen de las tendencias. Hemos visto pasar por delante de nuestras narices muchas modas, estéticas y tendencias que han pasado y nosotros nos hemos quedado en nuestro sitio», explica.