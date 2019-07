Los divertidos años 40, 50 y 60

Ese espíritu musical, transgresor y estético revive desde esta tarde y hasta el domingo, día 14, con la celebración de la tercera edición del Internacional Big Bang Vintage Festival, en el parque de San Telmo de la capital grancanaria.

Conciertos, concursos, puestos de comida, un mercadillo y un amplio abanico de talleres para adultos y niños integran el variado programa de actividades de esta iniciativa que arrancó hace dos años en el Pueblo Canario y que desde el año pasado se ha convertido en San Telmo en un foco de atracción del verano para los residentes de la isla y para foráneos nacionales e internacionales.

Hasta tal punto que, Javier Viera, organizador del festival junto a Berta Hidalgo, apuntó ayer que se han dirigido a ellos en busca de información para asistir al festival personas desde Alemania, Italia, Holanda e Inglaterra, entre otros países.

«El año pasado vinieron varios grupos de peninsulares y según terminó el festival ya reservaron los hoteles para repetir este año», añadió durante la presentación en la sede del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, en la calle Triana.

La institución insular, junto con el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino, son las tres entidades públicas que colaboraron con este evento, que cuenta también con el apoyo de «unas veinte empresas privadas», señaló Javier Viera, y un presupuesto total de 100.000 euros, aclaró Berta Hidalgo.

Anoche, el Castillo de Mata acogió la primera de las actividades. Fue la inauguración de las exposiciones Autógrafos de cine y manuscritos originales, compuesta por una colección privada de Luis Díaz, y una segunda de carteles de chicas Pin Up, de Miguel Ibáñez.

Esta tarde, a partir de las 17.00 horas, abren los más de 40 puestos del Mercadillo Vintage y la zona de Food Trucks. También a esa hora se desarrollará el Photocall Fotografía minutera y una actividad de maquillaje solidario en favor de la Fundación Adsis Canarias.

Sin duda, la música en directo es uno de los platos fuerte de este festival, con artistas locales, nacionales e internacionales.

Cinco bandas canarias participan este año. Los grancanarios The Bucannan abren hoy, a las 18.00 horas, las actuaciones en el parque de San Telmo.

A las 21.00 horas llegará el momento de los también grancanarios Brave Missy and The Cavaliers, tras los que Evita de Vil protagonizará un espectáculo de burlesque.

El fin de fiesta de la primera jornada festivalera se abre con el concierto de la veterana banda de rock británica The Stargazers, a partir de las 23.00 horas. Sus seis integrantes presentarán al público del International Big Bang Vintage Festival los principales temas de su nuevo trabajo discográfico, titulado Carry on Jiving. «Los asistentes no pararán de bailar durante el concierto», avanza Javier Viera sobre una noche que culminará en torno a las 03.30 horas de la madrugada, con las sesiones de varios djs que pincharán una música que revivirá el espíritu de mediados del pasado siglo XX.

Una de las actividades más divertidas y sorprendentes de este año será, tal y como aventuró ayer el organizador Javier Viera, los concursos «de Miss y Mister Big Band-Baile Swing, que nada tienen que ver con los tradicionales concursos de belleza» y que comienzan a las 19.30 horas.