Los chikos del maíz traen su leña verbal

Con esta claridad y contundencia rapean Los chikos del maíz, que este viernes, a las 21.00 horas, desembarcarán en The Paper Club de la capital grancanaria con su arsenal de ritmos y sus polémicos versos cargados de crítica social. «Hace bastante que no vamos por allí. Tenemos ganas», cuenta el cantante Ricardo Romero, más conocido como Nega, sobre su visita a Canarias.

Este grupo de rap se caracteriza por explorar los límites de la libertad de expresión arremetiendo contra cualquiera que detente el poder y en defensa de los más oprimidos. «Si tiene límites, no es libertad de expresión», explica Nega, que asegura que las letras de Comanchería, su último disco, son menos beligerantes. Sin embargo, en sus canciones critican desde el cine español hasta a Rafael Nadal. «Pensamos que en este país la libertad de expresión es para quien la puede pagar. El otro día, en el Parlamento, salió Abascal diciendo algo así como que los extranjeros vienen a violar en manada. Parece que algunos tienen vía libre para decir lo que les venga en gana, pero desde la izquierda tenemos que medir lo que decimos para que no nos caiga encima la judicatura», dice Nega que junto a Toni El Sucio conforman el núcleo duro de Los chikos del maíz. «A veces tenemos la sensación de que somos dos hermanos contra el mundo. Hemos usado ese concepto de Comanchería, una película en la que dos hermanos desahuciados se dedican a atracar bancos y a huir. Queda esa sensación después de tantos años luchando. También queda cierto resquemor al ver que el mundo sigue igual de jodido, aunque ahora tengamos un gobierno comunista, según la derecha», afirma.

De todas formas, aunque han recibido amenazas por parte de elementos fascistas y ciertas administraciones han intentado cancelar sus conciertos, no han tenido grandes problemas judiciales. «Hemos salido bien parados. Nuestros inicios fueron demasiado pronto, antes de la Ley mordaza y la censura tuitera. Corrimos bastante suerte», explica Nega que, sin embargo, reconoce que su contundencia verbal puede cerrarles algunas puertas a la hora de difundir su música. «Aunque en la gira estamos agotando entradas en los conciertos de todas las ciudades, te das cuenta de que los medios te hacen un vacío. Solo te llaman cuando hay una polémica. Si tuviéramos letras como cualquier grupo de los que salen en la tele o en la radio, nos hubiéramos ahorrado problemas», reconoce el músico satisfecho de que, por fin, se atrevan a pinchar su hip-hop en Radio 3. De hecho, los valencianos le dedicaron a la emisora pública su canción No somos indies con flequillo (pero también tenemos derecho a sonar en Radio 3) para denunciar «el monopolio que tenían las bandas de indie. Los grupos de otros estilos –explica– salen en programas a las tantas de la mañana».

El ascenso de la ultraderecha les inquieta tanto como la falta de calidad democrática que sufre España. «Miedo no nos da. Desde el momento que tengamos miedo, apaga y vámonos. No solo pasa en España. Basta mirar a Bolsonaro, a Trump, a Boris Johnson, lo que ocurre en Bulgaria o en Centroeuropa... Vivimos momentos complicados. Hay una tensión entre fuerzas progresistas y reaccionarias que pone los pelos de punta, pero hay que plantarles cara. No vamos a retroceder en derechos y libertades. Hay consensos inamovibles. Lo que plantean es volver a una España en blanco y negro». De hecho, en su último álbum dedican a los neofascistas el tema No pasarán, en el que invitan a combatir y deslegitimar esa ideología que califican de criminal. «¿Qué tendrían que haber hecho los aliados? ¿Respetar a los nazis?», se pregunta Nega.