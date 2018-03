Laura Low lanza ‘Cada noche de amor’ junto a Ricky Furiati

El single, que fue compuesto en 2012 por Furiati, ha sido reversionado por ambos artistas para dar forma a esta balada de amor con sonidos pop y toques R&B. Producido por el mismo Ricky Furiati y Manuel Colmenero, productor que ha trabajado con artistas como Vanesa Martín, David de María o India Martínez, Cada noche de amor es un avance más de lo que la artista presentará, próximamente, en su primer disco.

Laura Low llegó a la música hace algo más de 4 años con temas dance. Con estos alcanzó lo más alto de las listas de varias emisoras de radio a nivel nacional, pero decidió bajarse de los escenarios en 2016 para reencontrarse como compositora. Tras lanzar Can’t let it go en 2017, la cantante tinerfeña continúa esta nueva etapa de su carrera musical presentando su primer single en español.