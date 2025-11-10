Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Laura Gallego. C7

Laura Gallego protagoniza 'La última folclórica' el 10 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus

El espectáculo es inmersivo y proyecta este género musical hacia el futuro

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:10

Laura Gallego, considerada la voz más potente y personal de la copla actual, visitará Gran Canaria en una breve estancia de 24 horas para promocionar su espectáculo homenaje a Rocío Jurado, que mezcla la tradición con la modernidad más atrevida.

La artista, que actuará el 10 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus, lanza un «grito de resistencia» al autodenominarse la última de su género, constatando la ausencia de otras jóvenes dedicadas por completo a la copla.

El show, bajo el nombre de 'La última folclórica', se presenta como vanguardia con peineta, una declaración artística que busca mantener vivo el legado musical demostrar que la copla puede innovar, evolucionar y mezclarse con cualquier estilo contemporáneo sin perder su esencia.

Gallego, nacida en Jerez de la Frontera y criada en Algar, y consolidada tras ganar Se llama Copla en 2008, encarna el espíritu de Rocío Jurado con respeto, fuerza y modernidad.

'La última folclórica' es una reivindicación de un arte que sigue latiendo, con una puesta en escena que desafía abiertamente los moldes establecidos. Lejos de la nostalgia, el montaje es inmersivo y proyecta el género hacia el futuro.

El espectáculo incluye un recorrido por las mejores canciones de Rocío Jurado y arranca con símbolos reconocibles, como gafas de sol y bata de cola.

El colofón es una sesión de techno copla, donde Laura Gallego se transforma en DJ, ofreciendo una visión refrescante y audaz del folclore.

La artista se presenta genuina, valiente y divertida, buscando mostrar «la esencia de todo lo que es y de todas las mujeres que habitan en ella».

