Las confesiones de Gerson Galván

Gerson Galván es una de las voces más personales y desgarradoras de la música romántica en las islas. Quizás por eso ha optado en su último trabajo, Confesiones, por una apuesta directa por las melodías sin artificios. Una selección de once temas acústicos acompañados únicamente por guitarras y con los arreglos del catalán Vicente Martínez. «En la actualidad no se suelen ver mucho este tipo de discos, donde la voz es la principal protagonista. Todo está ahora muy orquestado», señala el cantante, que no deja de ver la balada como «un riesgo». «Es tremendamente difícil, porque no gustan a un público mayoritario, pero siguen teniendo aceptación por parte de un sector», dice.

Abrázame muy fuerte y Si me falta tu mirada son los dos primeros siencillos de este decimonoveno trabajo en su discografía que incluye, también, algunas versiones traídas al español como el Aleluya de Leonard Cohen o el You Raise Me Up de Secret Garden, entre otras. «Es una manera de acercar este tipo de canciones a un público que no entiende el inglés, por ejemplo, pero debe hacer de manera muy cuidada para que al traducirlas no se pierda la esencia», explica Galván, quien se considera un acérrimo defensor de su lengua. «Me da vergüenza que los artistas de aquí no apuesten por el español; tenemos la mala costumbre de valorar siempre más lo de fuera y no me resulta honesto», afirma en una época en la que el reguetón y los ritmos latinos saturan las principales emisoras nacionales. «Ese es otro debate, si las radios emitieran boleros sin cesar, digamos, se pondrían de moda. Pero eso no es lo que vende, y las generaciones que vienen detrás se están empobreciendo en materia musical», se lamenta al comprobar los últimos vídeos virales en Internet.

El artista es crítico, también, con las increíbles dificultades que se les presentan a los músicos para desarrollar su carrera sin el respaldo de una gran discográfica. «Me parece un despropósito que alquiles un espacio pagado con mis impuestos a precios desorbitados y que su disponibilidad dependa de los amigos que tenga», señala después de la experiencia de algunos de sus últimos conciertos.

A estos impedimentos se suman, según el cantante, el escaso reconocimiento que instituciones prestan al talento local. Cuenta que al regresar a casa después de haberse convertido en el primer español en ganar el Festival del Báltico, en el año 2015, ni el Ayuntamiento ni el Cabildo quisieron recibirle, como sí ha ocurrido con algunos deportistas premiados. Una de tantas anécdotas «inconcebibles» que ha protagonizado y que insiste en denunciar: «Sinceramente, era algo que me llenó de orgullo y siempre fui con la bandera de Canarias por delante, pero me he sentido ignorado».

Lo único que le permite seguir adelante, confiesa, es la pasión que aún le mueve por cantar y componer. Su próximo single será una sorpresa para su público: una balada con arreglos latinos que pronto develará, con videoclip incluido. Pero lo mejor vendrá en el concierto del sábado, con una apuesta íntima y minimalista en la que ha prometido «desnudarse» para todo aquel que se atreva a dejarse llevar.