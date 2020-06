Las casetes siguen dando vueltas

Pocos objetos pueden competir con la casete como detonantes de la nostalgia. Basta toparse con una, o simplemente contemplar su silueta dibujada, para que la memoria rebobine hasta aquella época en la que las cintas eran las reinas del consumo de música. Son recuerdos vinculados a momentos y comportamientos hoy perdidos, casi arqueológicos: los eternos viajes en coche, escuchando las casetes habitualmente escasas de los padres; la costumbre de pasar la cinta dándole vueltas con un bolígrafo, para no arruinarse en pilas; la caza y captura de música en la radio, con las irrupciones de los locutores, que a veces marcaban para siempre nuestra idea del final de las canciones; el tráfico de cintas en el instituto, fundamental en el nacimiento de tantas melomanías; los tenderetes de casetes piratas en las fiestas patronales, ilegales e indiscretos... Y, por supuesto, aquellas cintas que se grababan para la persona amada, tan calculadas para causar la mejor impresión y, muchas veces, tan inútiles.

«Para mí, las cintas evocan mi primer contacto con la música, descubrir un montón de canciones que grababa de la radio con el dedo en el ‘pause’ para evitar que se oyera la voz del locutor. Grabar una cinta era todo un trabajo de artesanía, hasta que conseguías todas aquellas canciones que te gustaban de The Communards, Leño, Tino Casal, Barón Rojo, Talking Heads, Housemartins, Kiss, Miguel Ríos, Siniestro Total, AC/DC... ¡Hoy cuesta creer que todo eso sonara en Los 40 Principales! Por fin las tenías atrapadas en aquella cajita de plástico y solo faltaba hacerle una portada chula, muchas veces tirando de las fotos de los discos que aparecían en el boletín Discoplay, y ponerle un título del tipo ‘Varios 1984’. Podías estar escuchándola años y años sin cansarte», evoca Jorge Díaz, el 50% de Yo Fui a EGB.

Ese potencial nostálgico solo funciona, evidentemente, con la gente que vivió aquella época dorada de las casetes (o los casetes, forma también admitida por la RAE), que empezaron a venderse en la segunda mitad de los 60, se generalizaron a lo largo de los 70, lograron rebasar las ventas del vinilo en los 80 y experimentaron la inevitable decadencia en los 90 con la irrupción del cedé, aunque a finales de aquella década aún retenían el 20% del mercado español. A los niños, por ejemplo, la casete –tan física, tan mecánica, tan compacta– les suele inspirar un hondo desconcierto, propio de un artilugio indescifrable de alguna cultura exótica. El vinilo siempre ha mantenido una imagen más aristocrática y propicia a la exhibición pública, pero sería difícil sobrevalorar la importancia de la humilde casete en la formación musical de varias generaciones. Sus cifras oficiales de ventas siempre estuvieron muy por debajo de la realidad, ya que no contemplaban todo aquello que escapaba al mercado formal, desde las ediciones chungas de los expositores de gasolinera hasta los millones de cintas vírgenes que se grababan en casa. El volumen del pirateo preocupó a la industria hasta el punto de impulsar el mítico eslogan ‘hometaping is killing music’ (la grabación doméstica de cintas está matando a la música), con su logo de la casete y las dos tibias cruzadas.

¡Parece que estamos hablando de otra era! Y, sin embargo, contra todo pronóstico, la casete se resiste a morir y, en los últimos años, está experimentando un improbable resurgimiento, poco relevante en cifras absolutas pero llamativo desde un punto de vista cultural. El propio Jorge Díaz, que no solo sabe de nostalgias, nos sirve para constatarlo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó una casete? «Curiosamente, la semana pasada. En un concierto de Confeti de Odio, vi que vendía su debut en casete, me hizo gracia y lo compré. Por suerte, tenemos uno de esos equipos de música antiguos que van por módulos, con una pletina doble que hace poco tuvimos que arreglar, porque los niños habían metido pinturitas». Confeti de Odio es uno de esos proyectos de ahora mismo que insuflan vida a la casete, una lista que abarca estrellas internacionales en edición limitada (como The Strokes o Billie Eilish), figuras de la música alternativa (por ejemplo, las Hinds) y cientos de sellos que lo utilizan como su formato físico preferido, más barato de fabricar que el vinilo y más interesante que el cedé. La plataforma Bandcamp mantiene un epígrafe específico para las cintas que está en constante renovación.