«Las canciones de Krahe son y deben ser inolvidables»

«Toca temas importantes. La gente se piensa que solo hacía canciones divertidas, pero detrás hay temas serios e importantes, y mucha poesía, sobre todo amorosa», comenta el responsable de aportar los vientos a las composiciones de Krahe. El músico, al igual que López de Guereña y Anguita, se encargará de cantar las mejores y más apreciadas canciones del autor de No todo va a ser follar o Marieta .

Su gran sentido de la lealtad también fue recíproco. «Tenía un público pequeño que le era absolutamente fiel y le adoraba mucho por todo lo que decía en sus maravillosas, perfectas y originales letras en las que no había mentiras», añadió Prittwitz, muy popular en Canarias por su vínculo musical con otro artista desparecido, el timplista José Antonio Ramos.

«Tenemos ganas de revivir las canciones de esa época. Eso, antes no era tan fácil. La gente y nosotros estábamos todavía compungidos por su desaparición. Daba cosa cantar sus canciones. Pero ahora ha habido un punto de inflexión y hemos descubierto que ya es hora de cantar sus canciones», explica el flautista, clarinetista y saxofonista Andreas Prittwitz que empezó a colaborar con Javier Krahe en 1980 y siguió acompañándolo hasta sus últimas actuaciones. «Era una persona especialmente coherente y fiel. Si un músico entraba en su banda, lo hacía con contrato indefinido, de los de verdad», comenta el músico que, bajo el epígrafe de Huérfanos de Krahe, todos los meses devuelve al escenario del club Jazzville de Madrid el repertorio del cantautor junto a sus dos compañeros: Javier López Guereña y Fernando Anguita.

Un creador libre.

Un artista sin ambición. Una de las cuestiones que más aprecian de Javier Krahe sus compañeros de escenario era su modestia vital. «No quería fama ni dinero a cambio de hacer concesiones. Tocaba en los teatros y bares que le gustaban y eso le permitía salir a la calle y pagarse sus vinos y cañas. «Siempre decía que así podía vivir bien y escribir lo que le diera la gana», comenta Prittwitz.

Discreto. Javier López de Guereña coincide con Prittwitz. «No necesitaba nada que no tuviera y no le daban la lata por la calle. Su fama no trascendía de las personas con cierta curiosidad», dice el músico que lo define como una persona divertida, «menos antes del desayuno» y «muy brillante, pero sin la menor petulancia, excepto después de las actuaciones cuando quería impresionar a las chicas guapas».

Concierto. En la actuación del próximo sábado, Fernando Anguita tocará el contrabajo; Javier López de Guereña, la guitarra y Andreas Prittwitz, los vientos. Además, subirán al escenario algunos invitados, como la soprano Isabel Álvarez, que cantará El cuerpo de Melibea. La cita será a las 21.00 horas en el auditorio Alfredo Kraus y las entradas cuestan 15 euros.