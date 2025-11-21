'Laiv' despliega su mundo sonoro en la Sala Insular de Teatro El músico canario Leonardo Segovia protagoniza este sábado, a las 19.30 horas, la segunda entrega del Festival en Conexión (Fex)

Las intensas sesiones desarrolladas durante la Residencia Artística que el músico canario Leonardo Segovia ha protagonizado esta semana en la Sala Insular de Teatro (SIT), en la avenida Primero de Mayo de la capital grancanaria, saldrá a la luz este sábado, bajo el nombre de 'Laiv'.

Desde las 19.30 horas, la «atmósfera sonora» de 'Laiv' se desplegará en este espacio capitalino como segunda y última entrega del Festival en Conexión (Fex).

«La Residencia Artística ha consistido en trabajar los temas en el directo y viendo el encaje que pueden tener en esta sala», avanza Leonardo Segovia.

En esta ocasión, a la hora de desplegar su propuesta musical en directo, Segovia no estará solo. Le acompaña el batería Carlos Sosa. «Normalmente voy solo, pero en esta ocasión estaré acompañado de este gran músico. Creo que se genera una estética molona» sobre el escenario, que lleva mucho curro detrás, incluido un juego de luces muy guay», apunta el artista.

'Laiv' consiste en una sesión «de música electrónica en la que mezclo su imaginario con otros géneros musicales. Lo abro al folk y al 'indie', dentro de la estética propia de la electrónica. El folk me aporta las voces y el 'indie' sus atmósferas», explica el creador del proyecto.

Leonardo Segovia apunta que el concierto contará con dos partes. «Los temas tienen un carácter melódico, con mucho estudio de atmósferas y sonidos para que envuelvan desde el principio al público. Arranca con una primera parte en la que estoy solo, de una forma bastante desnuda con piano y voz, a lo que se suman un par de drones generando ambiente para que bajen las pulsaciones del público y se metan en la onda que quiero generar. En la segunda parte ya entra Carlos y todo va creciendo hacia un final mucho más enérgico», desvela.

Quienes acudan a disfrutar de 'Laiv' seguirán el concierto de pie, ya que se eliminan las butacas de la SIT para la ocasión. El aforo rondará las 180 plazas.

Segovia está «muy satisfecho» del proceso creativo desarrollado durante esta Residencia Artística. «Hemos estado probando un montón de temas en directo, lo que me va a servir para ver qué pasos doy en el futuro. Aún no sé si integrarán un Ep o un Lp, no tengo claro aún cuál será mi próximo trabajo», reconoce.

Tras el concierto de este sábado seguirá puliendo su repertorio y cerrando directos y festivales para el año que viene. «Mi idea es ir a salas y sitios pequeños para muestras más acústicas, porque me ronda la idea de desarrollar un concepto más inmersivo con el público», señala.

El Festival en Conexión en la Sala Insular de Teatro tuvo como protagonista la semana pasada a la saxofonista Alba Gil Aceytuno, con su proyecto Pleito y la presentación de su nuevo disco, 'Loscoloresdelaspiedras'.