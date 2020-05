La revista musical Rockdelux dice adiós a los 35 años de su fundación

La revista musical Rockdelux, publicación mensual de referencia fundada hace más de 35 años en Barcelona, ha anunciado este lunes que el número que ha salido a la calle, el 394, es el último que publican.

En su editorial señalan que durante años han dependido de dos factores fundamentales, un equilibrio entre las ventas en los quioscos, «cada vez más escasos», y los ingresos de publicidad. «Este equilibrio -apuntan- lleva años resquebrajándose, y el golpe inesperado de la pandemia del coronavirus ha sido (es) una bofetada brutal que hace aún más inviable el proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que en Rockdelux siempre hemos procurado mantener unos estándares de calidad y unas remuneraciones dignas, dentro de nuestras posibilidades, para todos sus trabajadores».

Los artífices del proyecto aseveran que el periodismo, ya sea el musical o el de cualquier otro tipo «no se hace (o no se debería hacer) gratis» y agregan que en la revista «siempre se ha procurado apoyar esta vertiente de profesionalidad en un entorno copado por un voluntarioso (y a menudo sonrojante) amauterismo».

Afirman irse con «la cabeza bien alta, con la satisfacción de un trabajo bien hecho y con la tristeza de no poder seguir contándolo», a la vez que precisan que no han pensado en una publicación digital, porque «ahora mismo, únicamente es viable subrayando una vuelta a ese amateurismo no remunerado contra el que siempre hemos luchado».

Agradecen a todos los colaboradores su trabajo durante estos años, así como a sus «leales lectores y atrevidos anunciantes», sin los que no habría sido posible el «concepto» Rockdelux, fiel a «una línea única: en ningún otro medio se habló de tantas músicas diversas y aparentemente enfrentadas sin ningún prejuicio ni barrera». El último número creen que es una muestra de ello, «cocinado desde casa por cada uno de los participantes», una cincuentena, de diversas generaciones, que ofrecen recomendaciones para paliar los días de confinamiento, «sin saber que este iba a ser el número de despedida, pero desde la dirección preferimos no comunicárselo para evitar así un exceso de sentimentalismo».