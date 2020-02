La OFGC no ha comunicado a Dutoit que no dirigirá en marzo

«Vamos a seguir las condiciones del contrato, que está vigente y que está firmado por las autoridades grancanarias. No soy un experto en procedimientos legales de Canarias, pero en mis 30 años de experiencia, ésta es la primera vez que nos enteramos, a través de un periódico, de algo así. De acuerdo a lo que publica el periódico, la actuación es ilegal. Legalmente hablando, es algo completamente irregular, porque no hemos sido informados de que hay problemas. Además, hay que tener en cuenta que Charles Dutoit es una leyenda, es el último mohicano, por así decirlo, de un calibre como Zubin Metha, Riccardo Muti, etcétera», afirma el exdirector del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania.

Gintautas Kevisas considera que Dutoit «podría proporcionar a la orquesta una experiencia absolutamente fantástica». «Soy un gran admirador de la OFGC, ya que he disfrutado de la orquesta en dos ocasiones y quedé realmente impresionado de la calidad y de la mejora que ha experimentado en los últimos años. Es una gran orquesta, con unos músicos impresionantes y creo que estarían muy felices bajo la dirección de Dutoit», subraya.

«Pero de repente», continúa el agente del director centroeuropeo, «¿qué ha pasado? Es algo realmente extraño que se hable de la sustitución por una mujer desconocida, solo por razones de género. Esto es ser irrespetuoso con la orquesta y sus músicos, que han estado trabajando muy duro. En segundo lugar, es discriminatorio, porque no imoprta la calidad del director», añade por teléfono el lituano Gintautas Kevisas, ya que la comisión ejecutiva de la OFGC determinó que ese concierto de abono sea dirigido por una mujer y que si el repertorio exige la presencia de un solista, sea también femenina.

El agente de Charles Dutoit dice que el contrato con la OFGC se firmó en la isla en «noviembre». «Yo estaba en Gran Canaria, porque en aquel momento estaba impulsando otra iniciativa con Keri-Lynn Wilson», apunta sobre esta directora que se estrenó con la formación grancanaria el 29 de noviembre de 2019.

«Estuvimos negociando durante más de un año y las dos partes fuimos muy cooperativas. Charles Dutoit tenía otras alternativas para el día del concierto. Si no se celebra, significa que sufriremos una gran pérdida. Debido a las normas de la OFGC, pidió a nuestra compañía que asumiéramos todo el esfuerzo logístico: el hotel, los vuelos... que normalmente no asumimos nosotros. Pagamos por todo y ese dinero debe de ser reingresado, porque el contrato está firmado. Es un asunto muy serio. No puede ser que un día haya concierto y al día siguiente, no», explica Kevisas.

El agente de Charles Dutoit, Gintautas Kevisas, dice que a día de hoy mantienen el plan de viaje inicial, ya que no han cancelado ni los billetes ni la estancia. Cuestionado sobre si tiene previsto emprender alguna acción legal, dijo que está a la espera. «No sé cuáles serán nuestros próximos pasos desde un punto de vista legal, porque no hemos sido informados oficialmente de que el concierto haya sido cancelado», apunta.