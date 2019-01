«La música para mí es como respirar»

— ¿Qué Fito Páez se encontrará el público que asista a su concierto Solo piano del próximo 9 de febrero, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria?

— El mismo, ¡con más canas y arrugas! Tengo muchas ganas de estar ya en la gira por España, fueron muchos años sin estar allí y los extrañé mucho. Estos conciertos son especiales, se generan momentos muy hermosos de silencio y de desborde también, por supuesto. Esa proximidad se disfruta mucho.

— ¿Siente pudor al enfrentarse en solitario al público o por el contrario le estimula especialmente y considera que la conexión que se establece con el público es mucho mayor?

— Son conciertos de una conexión muy especial. Te diría que lo que más me gusta y más disfruto son los conciertos en cualquier formato que sean. ¡Ahí esta todo!, cuando te encontrás con la gente y la música. Los conciertos tienen algo de ritual chamánico, desde la antigüedad, el chamán, de alguna manera, era el que compartía un cuento, recitaba, danzaba o cantaba y reunía allí a la tribu. Para mí, los conciertos tienen esa magia ancestral del encuentro, me gusta mucho pensarlo así.

— Cuando Bruce Springsteen protagonizó una gira internacional acústica y en solitario para presentar The Ghost of Tom Joad (1995), buena parte de la crítica, algunos músicos y espectadores aseguraban que habían descubierto al verdadero artista ¿Le sucede algo parecido a sus fans cuando asisten a sus directos de Solo piano?

— No lo sé, puedo hablarte de lo que me pasa a mí en cada concierto y cómo lo vibro con el público. El formato eléctrico es muy potente también, no pondría uno por encima del otro, son maneras distintas de encontrarse con la música, que es en definitiva a lo que vamos los que hacemos música y los que sacan una entrada para verte.

— Su álbum La ciudad liberada es muy luminoso y optimista. ¿Es un reflejo del Fito Páez actual?

— Siempre los discos están contando algo de la época, del momento que te toca vivir. En ese sentido, creo que cuando hacés una obra, siempre va a haber algo tuyo en lo que contás. Como me dijo una amiga cineasta que amo, Lucrecia Martel, «Chango hiciste un disco alegre en una época triste».

— La portada, en la que usted aparece en el cuerpo de una mujer desnuda levantó ampollas. ¿A qué se debe esa apuesta y qué buscaba?

— Fue un juego con Alejandro Ros, que hace siempre las portadas de mis discos. Él hace años que insistía con vestirme de mujer y finalmente lo logró. Nos divertimos mucho haciéndolo. Es el cuerpo de mi novia Eugenia. Charly García cuando vio la foto me dijo: « No sabia que tenias tan buenas tetas» [risas].

— ¿Cantar a una ciudad liberada es un acto de rebeldía en estos tiempos en los que los derechos individuales y colectivos parece que están en retroceso en muchos países?

— La ciudad liberada son todas las ciudades del mundo, la canción es un gesto de liberación. Las chicas, en ese sentido, nos están dando una lección hermosa, salieron a la calle a pelear por sus derechos, a decir basta a un montón de cosas. Es algo muy fuerte y se están moviendo en el mundo entero. Creo que es el turno de ellas, que tenemos que escucharlas, me emociona mucho verlas así.

— ¿Considera que exageran aquellos que afirman que su discografía es un reflejo perfecto de la evolución musical desde los años 70 hasta la actualidad, gracias a su versatilidad y su gusto por la experimentación?

— Lo agradezco, no lo sé, cada vez sé menos sobre lo que hago... lo que puedo decirte es que mi vínculo con la música y con la escritura es algo cotidiano, es como respirar. Siempre estoy buscando en el piano qué tiene la música ese día para mí, siempre estoy escribiendo un texto, una historia, mi última película, es lo que hago, la materia que más amo y por otro lado lo único que sé hacer.

— ¿Percibe una conexión especial cuando toca en España, más allá de la presencia de compatriotas entre los espectadores, o es un tópico que siempre queda bien en una entrevista como ésta?

— España es mi casa, es donde pasé temporadas largas, el país que siempre me recibió amorosamente. Tengo una relación entrañable y hermosa y la siento mi casa. Es volver a tocar en casa esta gira.

— Ante fenómenos como el reguetón y las letras machistas que imperan en muchos temas, ¿cómo se le queda el cuerpo?

— Mirá no soy un entendido, creo que son manifestaciones de un momento y que hay gente que lo disfruta, lo escucha y lo vive con felicidad. Como me dijo un amigo una vez: «El enemigo no está en la música», y me encantó.

— Si de repente se topara con un marciano que entendiera su idioma, ¿qué música le recomendaría que escuchara?

— Ah! Una vez grabamos un disco, con el apoyo de Sony y la Universidad Unam. Una locura que encaramos junto al pianista Leo Sujatovich, fue un disco pensado justamente así como tu pregunta. Se llama Canciones para Aliens y contiene versiones de canciones que formaron parte de mi repertorio sentimental, pensando en que un alien, desde el espacio pueda recibir una parte de la música de la tierra. La experiencia una vez grabado el disco, la hicimos con la Universidad Unam, en DF México. La universidad construyó una antena con la que emiten señales al espacio, más allá de la luna y de forma diaria. En 2012 estuvieron emitiendo el disco en continuo al espacio. Lo que sabemos es que esas señales que ellos emiten son recibidas, lo que no logra traducir el hombre aún son las respuestas que se reciben a esas emisiones diarias.

— ¿Le queda algo del espíritu de la trova rosarina de los años ochenta?

— Mira, la historia es siempre la misma, hay un flaco solo, dentro de una habitación sentado al piano, buscando qué trae la música ese día, ese vínculo sagrado y mágico es siempre el mismo. En ese sentido soy la misma persona. En relación al tesoro de artistas rosarinos, es inmenso y contiene obra exquisita.

— El directo siempre ha sido uno de sus fuertes, ¿cree que tal y como está el mercado musical (me refiero a las ventas de discos) es la principal, si no única, vía de escape para los músicos?

— No lo sé, eso tenemos que preguntárselo a alguien que haga análisis de mercado. Yo te puedo hablar de lo que me sucede en relación al vivo y es lo que te decía antes. Los conciertos y las giras son lo que le da sentido a todo y es lo que más disfruto hacer.

— ¿Su etapa en el séptimo arte es ya historia o nos sorprenderá en breve con algún nuevo proyecto?

— Como te contaba antes, siempre estoy escribiendo. Ahora estoy terminando el guion de una nueva película que espero poder rodar en 2020 y trabajando en un nuevo libro, Editorial Planeta editó tres: Los días de Kirchner, La Puta Diabla y Diarios de Viaje, voy por el cuarto!.

— ¿Trabaja ya en un nuevo álbum musical?

— Siempre estoy cerca del piano buscando músicas nuevas, de allí saldrá un nuevo álbum pronto seguramente.